Пассажиры МЦД по ошибке получили по 20 тысяч рублей на карты "Тройка"

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Случайные начисления на столичные транспортные карты "Тройка" по 20 тысяч рублей, о чем сообщали некоторые пассажиры, можно считать подарком от Случайные начисления на столичные транспортные карты "Тройка" по 20 тысяч рублей, о чем сообщали некоторые пассажиры, можно считать подарком от Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) , заявили РИА Новости в столичном департаменте транспорта.

Ранее в некоторых каналах в Telegram появилась информация, что несколько пассажиров обнаружили ошибочное зачисление на их карты "Тройка" суммы в 20 тысяч рублей.

"Да, действительно, были выявлены единичные случаи зачисления некоторых сумм на карту "Тройка" после оплаты проезда на валидаторах на станциях МЦД", — рассказали в пресс-службе департамента.

В дептрансе столицы отметили, что руководство департамента попросило коллег из ЦППК не блокировать такие карты, чтобы "сохранить у пассажиров веру в новогодние чудеса".

"Везунчики, которые обнаружили такой баланс на своей карте, могут считать это подарком от ЦППК к Новому году", — заявили в столичном ведомстве.

Комментарием ЦППК РИА Новости не располагает.