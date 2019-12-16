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Пассажиры МЦД по ошибке получили по 20 тысяч рублей на карты "Тройка"
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РИА Новости

Пассажиры МЦД по ошибке получили по 20 тысяч рублей на карты "Тройка"

23:08 16.12.2019 (обновлено: 10:06 17.12.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПассажир оплачивает проезд в Московском метрополитене
Пассажир оплачивает проезд в Московском метрополитене
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Случайные начисления на столичные транспортные карты "Тройка" по 20 тысяч рублей, о чем сообщали некоторые пассажиры, можно считать подарком от Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК), заявили РИА Новости в столичном департаменте транспорта.
Ранее в некоторых каналах в Telegram появилась информация, что несколько пассажиров обнаружили ошибочное зачисление на их карты "Тройка" суммы в 20 тысяч рублей.
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"Да, действительно, были выявлены единичные случаи зачисления некоторых сумм на карту "Тройка" после оплаты проезда на валидаторах на станциях МЦД", — рассказали в пресс-службе департамента.
В дептрансе столицы отметили, что руководство департамента попросило коллег из ЦППК не блокировать такие карты, чтобы "сохранить у пассажиров веру в новогодние чудеса".
"Везунчики, которые обнаружили такой баланс на своей карте, могут считать это подарком от ЦППК к Новому году", — заявили в столичном ведомстве.
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Комментарием ЦППК РИА Новости не располагает.
В ноябре были запущены две первые линии Московских центральных диаметров (МЦД) — Белорусско-Савеловская от Одинцово до Лобни и Курско-Рижская от Нахабино до Подольска. После ряда сбоев с системой оплаты проезда мэр Москвы Сергей Собянин объявил первые две недели работы МЦД бесплатными, чтобы тщательнее наладить билетную систему ЦППК. С 9 декабря проезд по МЦД стал платным.
Московские центральные диаметры
11 декабря, 14:51
Московские центральные диаметры (МЦД)
11734100112
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Московские центральные диаметры (МЦД)Центральная пригородная пассажирская компанияМоскваОбщество
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