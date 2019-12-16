Скончалась женщина, пострадавшая при взрыве газа в доме под Белгородом

Вечером 3 декабря на улице Шаландина в Яковлево произошел взрыв бытового газа в четырехэтажном многоквартирном доме, обрушилась стена с четвертого по первый этаж. Один человек погиб, шестеро были госпитализированы. Из пострадавших двух женщин разместили в центральной районной больнице Яковлево, у одной из них диагностировали ссадины и ушибы бедер и плеч, у второй - сотрясение головного мозга. В областную больницу были доставлены три женщины с ожогами и мужчина с переломами лицевой части черепа. По данным на 5 декабря, угрозы жизни пострадавших не было.