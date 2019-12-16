Скончалась женщина, пострадавшая при взрыве газа в доме под Белгородом

ВОРОНЕЖ, 16 дек – РИА Новости. Врачи не смогли спасти одну из шести пострадавших в результате взрыва газа в жилом доме под Белгородом, сообщило в понедельник областное правительство.
Вечером 3 декабря на улице Шаландина в Яковлево произошел взрыв бытового газа в четырехэтажном многоквартирном доме, обрушилась стена с четвертого по первый этаж. Один человек погиб, шестеро были госпитализированы. Из пострадавших двух женщин разместили в центральной районной больнице Яковлево, у одной из них диагностировали ссадины и ушибы бедер и плеч, у второй - сотрясение головного мозга. В областную больницу были доставлены три женщины с ожогами и мужчина с переломами лицевой части черепа. По данным на 5 декабря, угрозы жизни пострадавших не было.
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"К сожалению, пациентка, поступившая в отделение реанимации Белгородской областной больницы Святителя Иоасафа в стадии ожогового шока, с термическим ожогом тела 1-2 стадии (60%), ожогом дыхательных путей, ожоговым шоком тяжёлой степени скончалась 16 декабря в связи с развившейся у нее полиорганной недостаточностью", - говорится в сообщении.
По данным облправительства, состояние двух других, находящихся в ожоговом отделении областной больницы с ожогами 7-11% поверхности, оценивается как стабильное, с положительной динамикой.
"Пострадавший с травмами лицевой части черепа переведен 16 декабря в травматолого-ортопедическое отделение. Его состояние оценивается как удовлетворительное. В настоящее время планируется проведение хирургического лечения данного пациента", - информируют областные власти.
По их данным, пациентки, проходившие лечение в Яковлевской центральной районной больнице, были выписаны в удовлетворительном состоянии 10 и 13 декабря.
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