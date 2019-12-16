Тульская область вдвое увеличила товарооборот с Китаем

"Мы ведем системную работу по налаживанию отношений с китайским бизнесом и привлечению инвестиций. Мы можем реализовывать совместные программы обмена студентами, взаимодействовать в сфере туризма, в уникальных культурных проектах, таких, например, как фестиваль "Толстой", который ежегодно проходит в Ясной Поляне… Сегодняшняя встреча поможет сделать еще один шаг в сторону выстраивания взаимодействия Тульской области и провинции Нинся, а предложения и идеи имеют все шансы быть успешно реализованными на практике", – сказал, открывая встречу с гостями из Китая, Григорий Лаврухин.