Тульская область вдвое увеличила товарооборот с Китаем

ТУЛА, 16 дек — РИА Новости. Товарооборот между Тульской областью и Китаем вырос за последние три года вдвое и достиг 343 миллионов долларов, сообщил заместитель председателя областного правительства Григорий Лаврухин.
В понедельник Тулу посетили представители правительства Нинся-Хуэйского автономного района КНР.
"Мы ведем системную работу по налаживанию отношений с китайским бизнесом и привлечению инвестиций. Мы можем реализовывать совместные программы обмена студентами, взаимодействовать в сфере туризма, в уникальных культурных проектах, таких, например, как фестиваль "Толстой", который ежегодно проходит в Ясной Поляне… Сегодняшняя встреча поможет сделать еще один шаг в сторону выстраивания взаимодействия Тульской области и провинции Нинся, а предложения и идеи имеют все шансы быть успешно реализованными на практике", – сказал, открывая встречу с гостями из Китая, Григорий Лаврухин.
В рамках встречи китайской стороне представили тульские компании, заинтересованные в развитии сотрудничества с партнерами из КНР, а также туристический маршрут, ориентированный на иностранных туристов.
В областном правительстве напомнили, что в октябре делегация Тульской области во главе с губернатором Алексеем Дюминым посетила КНР. По итогам были подписаны экспортные контракты на сумму более одного миллиарда рублей.
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