МИД отверг выводы доклада ООН о жестоком обращении с украинцами

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Москва отвергает обвинения миссии Москва отвергает обвинения миссии ООН в якобы жестоком обращении с удерживаемыми гражданами Украины , заявили в МИД

Ранее наблюдательная миссия ООН по правам человека на Украине обнародовала в Женеве доклад, который охватывает период с 16 августа по 15 ноября 2019 года.

В Москве выразили недоумение оценками итогов обмена пленными 7 сентября. Министерство призвало экспертов опираться на официальные источники при подготовке докладов.

"Вновь вынуждены напомнить, что в мандат Наблюдательной миссии по правам человека на Украине не входит рассмотрение ситуации в третьих странах", — отметили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что Республика Крым и город Севастополь находятся на территории России. Таким образом, включать оценку ситуации в регионе в доклад по Украине неправомерно.

При этом в ведомстве заявили, что "разделяют озабоченности миссии относительно продолжающихся грубых систематических нарушений со стороны властей Украины".

"В частности, в докладе упоминаются случаи внесудебных казней, произвольных задержаний, одиночного содержания под стражей, применения пыток и жестокого обращения с гражданским населением на подконтрольных Киеву территориях", — констатировали в МИД.