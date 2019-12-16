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2019-12-17T00:57+0300
https://ria.ru/20191216/1562464510.html
МИД отверг выводы доклада ООН о жестоком обращении с украинцами
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РИА Новости

МИД отверг выводы доклада ООН о жестоком обращении с украинцами

22:25 16.12.2019 (обновлено: 00:57 17.12.2019)
33012
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Москва отвергает обвинения миссии ООН в якобы жестоком обращении с удерживаемыми гражданами Украины, заявили в МИД.
Ранее наблюдательная миссия ООН по правам человека на Украине обнародовала в Женеве доклад, который охватывает период с 16 августа по 15 ноября 2019 года.
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В Москве выразили недоумение оценками итогов обмена пленными 7 сентября. Министерство призвало экспертов опираться на официальные источники при подготовке докладов.
"Вновь вынуждены напомнить, что в мандат Наблюдательной миссии по правам человека на Украине не входит рассмотрение ситуации в третьих странах", — отметили в ведомстве.
В МИД подчеркнули, что Республика Крым и город Севастополь находятся на территории России. Таким образом, включать оценку ситуации в регионе в доклад по Украине неправомерно.
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При этом в ведомстве заявили, что "разделяют озабоченности миссии относительно продолжающихся грубых систематических нарушений со стороны властей Украины".
"В частности, в докладе упоминаются случаи внесудебных казней, произвольных задержаний, одиночного содержания под стражей, применения пыток и жестокого обращения с гражданским населением на подконтрольных Киеву территориях", — констатировали в МИД.
Кроме того, на Украине не соблюдаются права на честное судебное разбирательство при рассмотрении дел, имеющих отношение к вооруженному конфликту. Вместе с тем ущемляются свободы собрания и выражения мнения, а также подвергаются нападениям журналисты и правозащитники, отметили в министерстве.
Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер и заместитель председателя Народного совета ЛНР Владислав Дейнего на пропускном пункте Станица Луганская в Луганской области
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МИД РФООНРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Россия каждый год "задерживает" миллионы украинцев находящихся в России на заработках... И ещё насильно наделяет их видом на жительство и гражданство России)))
16 декабря, 23:35
M Meister Des Sturms
38180012
Что не6 понятного nj&B Крым отдадим и Курилы и Донбасс.Пока семьи ,деньги и недвижимость у нашей правящей верхушки на Западе,все отдадим.
17 декабря, 00:41
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