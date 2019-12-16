Российские военные провели патрулирование в двух сирийских провинциях

Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Хасеке и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Хасеке и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон САР генерал-майор Юрий Боренков.

Он напомнил, что усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября.

"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Айн-Иса – Абу-Суса, Камишлия – Мабрук в провинции Хасеке, Кобани – Марвах, Аджами – Бозгекли, Аджами – Керсан, Дэйр-Эль-Джамаль – Каштаар в провинции Алеппо", - заявил Боренков.