Российские военные провели патрулирование в двух сирийских провинциях

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Хасеке и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
Он напомнил, что усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября.
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"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Айн-Иса – Абу-Суса, Камишлия – Мабрук в провинции Хасеке, Кобани – Марвах, Аджами – Бозгекли, Аджами – Керсан, Дэйр-Эль-Джамаль – Каштаар в провинции Алеппо", - заявил Боренков.
Кроме того, российская армейская авиация провела воздушное патрулирование по маршруту Квайрес – Метрас – Швайхан – Айн-Иса – Мишрака – Бир-Кантари – Бир-Хамид-Али – Квайрес.
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