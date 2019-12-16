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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-12-16T22:05+0300
https://ria.ru/20191216/1562464216.html
Российские военные провели патрулирование в двух сирийских провинциях
https://cdn22.img.ria.ru/images/156113/19/1561131962_0:364:2017:1498_1036x0_80_0_0_5e595b48a67f16c15877dba0ce4b39b6.jpg
РИА Новости

Российские военные провели патрулирование в двух сирийских провинциях

22:05 16.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Хасеке и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
Он напомнил, что усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября.
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"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Айн-Иса – Абу-Суса, Камишлия – Мабрук в провинции Хасеке, Кобани – Марвах, Аджами – Бозгекли, Аджами – Керсан, Дэйр-Эль-Джамаль – Каштаар в провинции Алеппо", - заявил Боренков.
Кроме того, российская армейская авиация провела воздушное патрулирование по маршруту Квайрес – Метрас – Швайхан – Айн-Иса – Мишрака – Бир-Кантари – Бир-Хамид-Али – Квайрес.
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