"Яндекс. Дзен" и Ura.news внесли в реестр распространителей информации

Обязанности организатора распространения информации, по данным Роскомнадзора, указаны в законе "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

В реестр организаторов распространения информации попадают ресурсы, которые в ответ на требование Роскомнадзора предоставляют контактные сведения. Такой порядок действует согласно закону "Об информации". В рамках реализации "пакета Яровой" организаторы распространения информации обязаны в течение полугода хранить сообщения российских пользователей в интернете и предоставлять сведения по запросу правоохранительных органов.