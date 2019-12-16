"Яндекс. Дзен" и Ura.news внесли в реестр распространителей информации

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Роскомнадзор включил в реестр организаторов распространения информации сервисы "Яндекс.Дзен" и информационное агентство Ura.news, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Компания Yandex Services AG, обеспечивающая функционирование сервиса "Яндекс.Дзен", и ООО "СИБИРСКО-УРАЛЬСКАЯ МЕДИАКОМПАНИЯ", обеспечивающая функционирование ресурса www.ura.news, внесены в реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" на основании уведомления 10.12.2019 и 13.12.2019 соответственно. Сервисы ООО "Яндекс", в настоящее время находящиеся в реестре: mail.yandex.ru, disk.yandex.ru, local.yandex.ru", - рассказали в пресс-службе.
Обязанности организатора распространения информации, по данным Роскомнадзора, указаны в законе "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
В реестр организаторов распространения информации попадают ресурсы, которые в ответ на требование Роскомнадзора предоставляют контактные сведения. Такой порядок действует согласно закону "Об информации". В рамках реализации "пакета Яровой" организаторы распространения информации обязаны в течение полугода хранить сообщения российских пользователей в интернете и предоставлять сведения по запросу правоохранительных органов.