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"Яндекс. Дзен" и Ura.news внесли в реестр распространителей информации
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РИА Новости

"Яндекс. Дзен" и Ura.news внесли в реестр распространителей информации

19:50 16.12.2019 (обновлено: 11:47 17.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОфис российской интернет-компании "Яндекс"
Офис российской интернет-компании Яндекс
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Роскомнадзор включил в реестр организаторов распространения информации сервисы "Яндекс.Дзен" и информационное агентство Ura.news, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Компания Yandex Services AG, обеспечивающая функционирование сервиса "Яндекс.Дзен", и ООО "СИБИРСКО-УРАЛЬСКАЯ МЕДИАКОМПАНИЯ", обеспечивающая функционирование ресурса www.ura.news, внесены в реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" на основании уведомления 10.12.2019 и 13.12.2019 соответственно. Сервисы ООО "Яндекс", в настоящее время находящиеся в реестре: mail.yandex.ru, disk.yandex.ru, local.yandex.ru", - рассказали в пресс-службе.
Обязанности организатора распространения информации, по данным Роскомнадзора, указаны в законе "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".
В реестр организаторов распространения информации попадают ресурсы, которые в ответ на требование Роскомнадзора предоставляют контактные сведения. Такой порядок действует согласно закону "Об информации". В рамках реализации "пакета Яровой" организаторы распространения информации обязаны в течение полугода хранить сообщения российских пользователей в интернете и предоставлять сведения по запросу правоохранительных органов.
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