В РПЦ считают, что вопрос о переименовании УПЦ пока не закрыт

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Постановление Постановление Верховного суда Украины , позволившего Украинской православной церкви сохранить свое название, свидетельствует об уважении судей к закону и положительно оценивается Русской православной церковью, но вопрос еще не решен, заявил РИА Новости замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

Верховный суд Украины ранее оставил в силе решение судов предыдущих инстанций относительно запрета на переименование канонической Украинской православной церкви, следует из судебного решения, обнародованного в электронном реестре. В декабре 2018 года на Украине вступил в силу закон, который мог лишить каноническую УПЦ ее названия. Минкульт Украины обязал ряд религиозных организаций изменить свои названия. Однако УПЦ оспорила такой приказ минкульта и выиграла в судах первой и апелляционной инстанции. Тогда минкульт обратился с кассационной жалобой в Верховный суд.

"Конечно, это постановление Верховного суда оценивается нами положительно. Оно свидетельствует об уважении судей к закону и к конституции Украины. Однако речь в данном случае не идет об окончательном решении вопроса о принудительном переименовании Украинской православной церкви", - сказал протоиерей Николай Балашов.

Он обратил внимание на то, что пока Верховный суд лишь отказал министерству культуры Украины в разрешении приступить к односторонним действиям по таковому переименованию до тех пор, пока в судах не рассмотрен иск УПЦ к министерству, в котором со стороны церкви оспорена проведенная министерством "религиоведческая экспертиза".

"Вместе с тем, сама поправка к закону, предусматривающая принудительное переименование религиозных организаций и принятая Верховной радой Украины 20 декабря 2018 года, была еще в январе оспорена группой депутатов Верховной рады, которые обратились в Конституционный суд Украины с представлением о неконституционности принятого Радой закона. Это обращение было принято в производство КС, но решения пока нет", - добавил представитель РПЦ.

В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических структур. РПЦ в ответ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Позднее ПЦУ признали первоиерархи Элладской и Александрийской церквей. В свою очередь Иерусалимский патриарх Феофил III выступил с инициативой созыва совещания всех предстоятелей в Иордании для решения проблемы раскола православного мира.