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Религия и мировоззрение
2019-12-16T21:48+0300
https://ria.ru/20191216/1562464053.html
В РПЦ считают, что вопрос о переименовании УПЦ пока не закрыт
https://cdn24.img.ria.ru/images/150998/68/1509986836_0:277:3072:2005_1036x0_80_0_0_cf34f31d332cb644c563a051d3bdb8a4.jpg
РИА Новости

В РПЦ считают, что вопрос о переименовании УПЦ пока не закрыт

21:48 16.12.2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов
Заместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Постановление Верховного суда Украины, позволившего Украинской православной церкви сохранить свое название, свидетельствует об уважении судей к закону и положительно оценивается Русской православной церковью, но вопрос еще не решен, заявил РИА Новости замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
Верховный суд Украины ранее оставил в силе решение судов предыдущих инстанций относительно запрета на переименование канонической Украинской православной церкви, следует из судебного решения, обнародованного в электронном реестре. В декабре 2018 года на Украине вступил в силу закон, который мог лишить каноническую УПЦ ее названия. Минкульт Украины обязал ряд религиозных организаций изменить свои названия. Однако УПЦ оспорила такой приказ минкульта и выиграла в судах первой и апелляционной инстанции. Тогда минкульт обратился с кассационной жалобой в Верховный суд.
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"Конечно, это постановление Верховного суда оценивается нами положительно. Оно свидетельствует об уважении судей к закону и к конституции Украины. Однако речь в данном случае не идет об окончательном решении вопроса о принудительном переименовании Украинской православной церкви", - сказал протоиерей Николай Балашов.
Он обратил внимание на то, что пока Верховный суд лишь отказал министерству культуры Украины в разрешении приступить к односторонним действиям по таковому переименованию до тех пор, пока в судах не рассмотрен иск УПЦ к министерству, в котором со стороны церкви оспорена проведенная министерством "религиоведческая экспертиза".
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"Вместе с тем, сама поправка к закону, предусматривающая принудительное переименование религиозных организаций и принятая Верховной радой Украины 20 декабря 2018 года, была еще в январе оспорена группой депутатов Верховной рады, которые обратились в Конституционный суд Украины с представлением о неконституционности принятого Радой закона. Это обращение было принято в производство КС, но решения пока нет", - добавил представитель РПЦ.
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических структур. РПЦ в ответ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Позднее ПЦУ признали первоиерархи Элладской и Александрийской церквей. В свою очередь Иерусалимский патриарх Феофил III выступил с инициативой созыва совещания всех предстоятелей в Иордании для решения проблемы раскола православного мира.
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Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности "новая церковь" Украины оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия. Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь (УПЦ).
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Религия и мировоззрениеМинистерство культуры УкраиныНовости - Религия и мировоззрениеУкраинская православная церковьНиколай БалашовВерховная Рада УкраиныУкраинарелигияВ мире
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