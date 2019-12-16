Rambler попросит прекратить дело против NGINX

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Совет директоров Совет директоров "Рамблера" попросит прекратить уголовное дело по NGINX , говорится в сообщении медиахолдинга.

Кроме того, "Рамблер" расторгнет контракт с компанией Lynwood, которой в 2015 году дал возможность предъявлять претензии и иски, связанные с нарушением прав на NGINX. Медиахолдинг также предложит Lynwood отозвать заявление.

Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что в московском офисе компании NGINX прошел обыск в рамках уголовного дела, возбужденного по подозрению в нарушении авторских прав. Спорный веб-сервер в начале 2000-х разработал работавший в "Рамблере" Игорь Сысоев . В 2011 году он вместе с еще одним сотрудником "Рамблера" Максимом Коноваловым основал компанию NGINX. Весной 2019-го ее купила за 670 миллионов долларов американская F5.

Как пояснили на прошлой неделе РИА Новости в пресс-службе интернет-холдинга, исключительное право "Рамблера" на веб-сервер NGINX было нарушено в результате действий третьих лиц, однако "Рамблер" уступил права на предъявление претензий и исков, связанных с нарушением прав на NGINX, компании Lynwood Investments CY Ltd.