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2019-12-17T08:23+0300
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Rambler попросит прекратить дело против NGINX
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РИА Новости

Rambler попросит прекратить дело против NGINX

21:43 16.12.2019 (обновлено: 08:23 17.12.2019)
30850
CC0 / TBIT / Клавиатура компьютера
Клавиатура компьютера
CC0 / TBIT /
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Совет директоров "Рамблера" попросит прекратить уголовное дело по NGINX, говорится в сообщении медиахолдинга.
Кроме того, "Рамблер" расторгнет контракт с компанией Lynwood, которой в 2015 году дал возможность предъявлять претензии и иски, связанные с нарушением прав на NGINX. Медиахолдинг также предложит Lynwood отозвать заявление.
Михаил Гершкович
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Ранее в СМИ и Telegram-каналах появилась информация, что в московском офисе компании NGINX прошел обыск в рамках уголовного дела, возбужденного по подозрению в нарушении авторских прав. Спорный веб-сервер в начале 2000-х разработал работавший в "Рамблере" Игорь Сысоев. В 2011 году он вместе с еще одним сотрудником "Рамблера" Максимом Коноваловым основал компанию NGINX. Весной 2019-го ее купила за 670 миллионов долларов американская F5.
Как пояснили на прошлой неделе РИА Новости в пресс-службе интернет-холдинга, исключительное право "Рамблера" на веб-сервер NGINX было нарушено в результате действий третьих лиц, однако "Рамблер" уступил права на предъявление претензий и исков, связанных с нарушением прав на NGINX, компании Lynwood Investments CY Ltd.
Дело возбуждено по заявлению Lynwood Investments. Вместе с тем новости об уголовном деле вызвали озабоченность у бизнес- и IT-сообществ, посчитавших неприемлемым метод решения спора по авторским правам в уголовной плоскости. Такую же позицию высказал и глава Сбербанка, в августе ставшего совладельцем Rambler Group с пакетом в 46,5% акций.
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Игорь СысоевСбербанк РоссииГерман ГрефНовости компаний - ЭкономикаNginxРамблер
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Юрий Толстый
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