Немецкий министр прокомментировала скандал с Тунберг в поезде

БЕРЛИН, 16 дек - РИА Новости. Министр по делам семьи и молодежи Германии Франциска Гиффей заявила, что шведская активистка Министр по делам семьи и молодежи Германии Франциска Гиффей заявила, что шведская активистка Грета Тунберг потеряла "пару пунктов доверия" из-за скандала вокруг ее поездки на поезде Deutsche Bahn

Накануне Тунберг и Deutsche Bahn оказались в центре дискуссии в немецких соцсетях. Причиной дискуссии послужила фотография шведской активистки, на которой она запечатлена сидящей на полу в поезде, рядом с багажным отсеком в вагоне. Обнародованная самой Тунберг в соцсетях фотография вызвала волну критику в адрес Deutsche Bahn, которой припомнили опоздания и отмены поездов, а также проблему нехватки мест. В ответ компания сообщила в Twitter, что выражает признательность Тунберг за пользование услугами немецкой железной дороги, упомянув, что у активистки был билет в первом классе, который включал в себя все дополнительные услуги для пассажиров данной категории.

Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 14, 2019

"Это, конечно, не хорошая ситуация. Я считаю, что за каждой картинкой кроется какая-то история. Я поняла это так, что сначала у нее не было места, но потом получила его. Но она не рассказала вторую часть истории, возможно, она знает почему. Да, в некотором смысле это инсценировка", - заявила министр, выступая в ток-шоу издания Bild

Отвечая на вопрос, как ситуация может сказаться на доверии к активистке, министр отметила, что "в некоторым смысле, что можно видеть в дискуссиях сегодня, это уже стоило пары пунктов доверия".

В то же время она добавила, что считает Тунберг "личностью, достойной уважения".