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2019-12-16T21:13+0300
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"Разыгранная сцена": немцы оценили скандал с Тунберг в поезде
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РИА Новости

"Разыгранная сцена": немцы оценили скандал с Тунберг в поезде

21:12 16.12.2019 (обновлено: 21:13 16.12.2019)
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© РИА Новости / Шерри Парди / Перейти в фотобанкМитинг с участием экоактивистки Греты Тунберг в США
Митинг с участием экоактивистки Греты Тунберг в США
© РИА Новости / Шерри Парди
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 16 дек - РИА Новости. В немецкоязычных соцсетях в понедельник пользователи активно обсуждали историю с фотографией эко-активистки Греты Тунберг в вагоне поезда концерна Deutsche Bahn.
Причиной дискуссии послужила фотография шведской активистки, на которой она запечатлена сидящей на полу в поезде, рядом с багажным отсеком в вагоне. Обнародованная самой Тунберг в соцсетях фотография вызвала волну критику в адрес Deutsche Bahn, которой припомнили опоздания и отмены поездов, а также проблему нехватки мест. В ответ компания сообщила в Twitter, что выражает признательность Тунберг за пользование услугами немецкой железной дороги, упомянув, что у активистки был билет в первом классе, который включал в себя все дополнительные услуги для пассажиров данной категории.
"Железнодорожная фотография Греты почему-то напоминает мне презентацию фронтовых репортажей о немецких солдатах во Второй мировой войне. В то время они хотели передать славный "военный романтизм". (Ленни) Рифеншталь также использовала этот прием в фотографии", - пишет один из немецких пользователей в Facebook.
"Мы видим, как этот ребенок самоотверженно сидит на твердом и холодном полу между большими чемоданами и сумками. Послания: никакие страдания не могут быть для нее слишком большими, чтобы покорить мир этой картиной. Пропаганда во всей ее красе и, прежде всего, большая афера, потому что у нее был билет первого класса, и она была избалована персоналом поезда, как никто другой. Таким образом, идет манипуляция настроениями для политической повестки дня", - добавляет он.
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"Когда я училась в интернате, я регулярно сидела в проходе между сидениями в поездах Deutsche Bahn. У меня был просто билет во второй класс... Вот я героиня!" - пишет в соцсети женщина.
"Она сидит на полу с двумя чемоданами - это разыгранная сцена. Вместе с ней едет толпа репортеров, полицейские и служба безопасности и так далее. Железная дорога делает рекламу", - считает еще один пользователь.
Впрочем, есть те, кто поддерживает Тунберг, называя поведение Deutsche Bahn безосновательным и спекулятивным.
"В Китае, Франции, Японии и некоторых других странах люди гордятся своей железной дорогой. В Германии нужно стыдиться ее. Как это могло зайти так далеко?" - спрашивает один из критиков Deutsche Bahn.
"Весь хайп направлен ни против Греты Тунберг, ни против Deutsche Bahn, а против менеджера Греты Тунберг, с его театрализованной фотографией и аналогичным комментарием в Twitter", - пишет пользователь.
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Обсудить 15
Грета ТунбергDeutsche BahnГерманияВ мире
Популярные комментарии
Экоактивистка Тумберг это насквозь коммерческий проект, а коммерция без рекламы долго не протянет.
16 декабря, 22:03
Сергей Норд
8020000
дружище, Rock'n'Roll правильно писать Rock-&-Roll ну или Rock end Roll ... Не позволим коверкать святое
17 декабря, 06:59
Андрей Филин
020008
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