"Разыгранная сцена": немцы оценили скандал с Тунберг в поезде

БЕРЛИН, 16 дек - РИА Новости. В немецкоязычных соцсетях в понедельник пользователи активно обсуждали историю с фотографией эко-активистки В немецкоязычных соцсетях в понедельник пользователи активно обсуждали историю с фотографией эко-активистки Греты Тунберг в вагоне поезда концерна Deutsche Bahn

Причиной дискуссии послужила фотография шведской активистки, на которой она запечатлена сидящей на полу в поезде, рядом с багажным отсеком в вагоне. Обнародованная самой Тунберг в соцсетях фотография вызвала волну критику в адрес Deutsche Bahn, которой припомнили опоздания и отмены поездов, а также проблему нехватки мест. В ответ компания сообщила в Twitter, что выражает признательность Тунберг за пользование услугами немецкой железной дороги, упомянув, что у активистки был билет в первом классе, который включал в себя все дополнительные услуги для пассажиров данной категории.

"Железнодорожная фотография Греты почему-то напоминает мне презентацию фронтовых репортажей о немецких солдатах во Второй мировой войне. В то время они хотели передать славный "военный романтизм". (Ленни) Рифеншталь также использовала этот прием в фотографии", - пишет один из немецких пользователей в Facebook.

"Мы видим, как этот ребенок самоотверженно сидит на твердом и холодном полу между большими чемоданами и сумками. Послания: никакие страдания не могут быть для нее слишком большими, чтобы покорить мир этой картиной. Пропаганда во всей ее красе и, прежде всего, большая афера, потому что у нее был билет первого класса, и она была избалована персоналом поезда, как никто другой. Таким образом, идет манипуляция настроениями для политической повестки дня", - добавляет он.

"Когда я училась в интернате, я регулярно сидела в проходе между сидениями в поездах Deutsche Bahn. У меня был просто билет во второй класс... Вот я героиня!" - пишет в соцсети женщина.

"Она сидит на полу с двумя чемоданами - это разыгранная сцена. Вместе с ней едет толпа репортеров, полицейские и служба безопасности и так далее. Железная дорога делает рекламу", - считает еще один пользователь.

Впрочем, есть те, кто поддерживает Тунберг, называя поведение Deutsche Bahn безосновательным и спекулятивным.

"В Китае, Франции, Японии и некоторых других странах люди гордятся своей железной дорогой. В Германии нужно стыдиться ее. Как это могло зайти так далеко?" - спрашивает один из критиков Deutsche Bahn.