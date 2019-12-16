Глава Минэкономики Украины опроверг информацию о своей отставке

КИЕВ, 16 дек - РИА Новости. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов опроверг информацию, что написал заявление об отставке.
Ранее депутат Верховной рады Украины Анна Скороход в своем Telegram-канале сообщила, что Милованов и министр юстиции Денис Малюська якобы написали заявления об отставке из-за низких зарплат.
"Тут говорят, что я написал об отставке, - это ложь. Мне работа нравится, я буду дальше проводить реформы. О зарплатах: зарплаты должны быть у всех высокими по всей стране и пенсии также. Я сделаю все для того, чтобы это произошло", - сказал Милованов в видеообращении в Facebook.
Ранее Малюська пожаловался на низкую зарплату государственного служащего и заявил, что сейчас он использует деньги, полученные на предыдущей работе. Министр добавил, что если ситуация не изменится, он уйдет с должности. Позднее министр кабмина Украины Дмитрий Дубилет рассказал, что многие министры и их заместители просят повысить зарплату, чтобы содержать семьи.