Глава Минэкономики Украины опроверг информацию о своей отставке

"Тут говорят, что я написал об отставке, - это ложь. Мне работа нравится, я буду дальше проводить реформы. О зарплатах: зарплаты должны быть у всех высокими по всей стране и пенсии также. Я сделаю все для того, чтобы это произошло", - сказал Милованов в видеообращении в Facebook.