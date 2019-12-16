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Опубликовано видео пуска баллистической ракеты "Искандер"
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РИА Новости

Опубликовано видео пуска баллистической ракеты "Искандер"

20:54 16.12.2019 (обновлено: 20:59 16.12.2019)
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео учебно-боевого пуска баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер".
Учения проводились на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Военные вели стрельбу по цели, имитирующей укрепленный пункт управления условного противника. Она находилась на расстоянии около 60 километров от места пуска. Мишень была успешно уничтожена.
Кроме того, группы боевого охранения блокировали нападавших, подавили основные огневые точки и дали возможность колонне пусковых установок прорваться к местам стартовых позиций.
В учениях задействовали расчеты ракетной бригады гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа. Ракетное соединение дислоцировано в Курской области, куда на вооружение поступил ОТРК.
Мероприятие проводилось в рамках учений по плану заключительного этапа освоения ОТРК "Искандер". В маневрах приняли участие более 1200 военнослужащих и около 300 единиц вооружения и военной техники.
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Искандер-ММинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Астраханская областьБезопасность
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