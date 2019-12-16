Боррель не считает Гонконг и Синьцзян внутренним делом Китая

"Очевидно, что, когда занимаешься подобными случаями, входишь на территорию внутренних дел другой страны. Но права человека не являются внутренним делом, это всеобщая проблема", - заявил Боррель журналистам в Мадриде, где проходила встреча министров иностранных дел стран АСЕМ (Форум "Азия - Европа" - международная организация, объединяющая страны Восточной Азии и Европы).

Дипломат в воскресенье встречался с главой китайского МИД Ван И, которому передал обеспокоенность ЕС относительно ситуации с правами человека в стране. В то же время он сообщил, что поддерживает "исключительные отношения" с министром из КНР, отметив необходимость "полного уважения к странам", относительно которых поднимаются подобные вопросы.

Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня, после масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов, за это время более 5,8 тысячи человек были задержаны, обвинения по различным статьям предъявлены 932 участникам протестов.