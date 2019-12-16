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Боррель не считает Гонконг и Синьцзян внутренним делом Китая
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РИА Новости

Боррель не считает Гонконг и Синьцзян внутренним делом Китая

20:42 16.12.2019
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© REUTERS / Thomas PeterАкция протеста в Гонконге
Акция протеста в Гонконге
© REUTERS / Thomas Peter
МАДРИД, 16 дек - РИА Новости. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что вопросы, связанные с соблюдением прав человека в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе, не являются внутренним делом Китая.
"Очевидно, что, когда занимаешься подобными случаями, входишь на территорию внутренних дел другой страны. Но права человека не являются внутренним делом, это всеобщая проблема", - заявил Боррель журналистам в Мадриде, где проходила встреча министров иностранных дел стран АСЕМ (Форум "Азия - Европа" - международная организация, объединяющая страны Восточной Азии и Европы).
Член Госсовета Китая, министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с резидентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 13 мая 2019
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Дипломат в воскресенье встречался с главой китайского МИД Ван И, которому передал обеспокоенность ЕС относительно ситуации с правами человека в стране. В то же время он сообщил, что поддерживает "исключительные отношения" с министром из КНР, отметив необходимость "полного уважения к странам", относительно которых поднимаются подобные вопросы.
Массовые протесты, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, проходят в Гонконге с начала июня, после масштабных акций протеста власти Гонконга пошли на уступки, и в начале октября законопроект был полностью отозван. Тем не менее протесты не прекратились, они стали малочисленными, но более ожесточенными. За полгода в Гонконге прошли свыше 900 демонстраций, маршей, протестов, за это время более 5,8 тысячи человек были задержаны, обвинения по различным статьям предъявлены 932 участникам протестов.
В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Комментируя данную ситуацию, китайский МИД заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности.
Урумчи
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Протесты в ГонконгеЖозеп БоррельСиньцзян-Уйгурский автономный районГонконгКитайЕвропаВ мире
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Если Пекин как-то решит, что движение жителей Каталонии за независимость региона не является внутренним делом Испании, то от страны, которая делегировала Ж.Борелля на пост главы европейской дипломатии, не останется и следа, как и от Бельгии, в столице которой сейчас пребывают комиссары ЕС.
16 декабря, 20:59
vv.p.neznamov
2201000
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