На Тамбовщине выполнили план благоустройства дворов и территорий

ТАМБОВ, 16 дек – РИА Новости. В Тамбовской области завершилась реализация федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" по программе 2019 года, обустроены 208 дворов и 122 общественные территории, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Как рассказала в понедельник на еженедельном совещании у главы администрации Тамбовской области Александра Никитина начальник управления ТЭК и ЖКХ области Светлана Григорьева, объем средств, направленных на Тамбовщине на реализацию программы в 2019 году, составил более 325 миллионов рублей.

"Свыше 306 миллионов рублей из этих средств выделено из федерального бюджета, 6,2 миллиона рублей – средства бюджета Тамбовской области. Более трех миллионов рублей добавили муниципалитеты, 10 миллионов рублей привлечены из внебюджетных источников", - приводит пресс-служба слова Григорьевой.

По ее словам, изначально количество объектов, включенных в программу, было меньше. Но за счет экономии денежных средств удалось увеличить число благоустраиваемых дворов со 150 до 208 штук и общественных территорий - со 113 до 122.

"В большинстве из перечисленных территорий созданы новые и реконструированы существующие общественные пространства. Здесь установлены современные детские площадки, оборудование для отдыха и занятий спортом всех групп населения, ворк-ауты, уложены сотни квадратных метров тротуарной плитки, разбиты новые клумбы и цветники, появились мемориальные комплексы памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны", - сказала Григорьева.

Тамбовский губернатор призвал особое внимание обратить на кассовое исполнение проекта, своевременное оформление отчетной документации.

"Реализация национальных проектов – тема очень отзывчивая и благодатная. И любое дело, особенно в части реализации нацпроектов, должно быть выполнено не только качественно, но и в срок", - приводит пресс-служба слова Никитина.

Он подчеркнул, что благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" в этом году на Тамбовщине преобразились 92 муниципалитета. Поэтому жители ждут его дальнейшей реализации в 2020 году. Подготовительные работы уже начались.