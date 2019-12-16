Сертификаты на жилищную выплату получили сто тамбовских семей

ТАМБОВ, 16 дек – РИА Новости. Сто семей Тамбовского района Тамбовской области получили в понедельник свидетельства о праве на получение социальной выплаты на строительство или приобретение жилья в сельской местности, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
В рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия обладателями свидетельств стали 37 молодых семей и молодых специалистов, а также 63 семьи, проживающие и работающие в сельской местности.
"По информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, в 2019 году на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Тамбовской области" выделено свыше 502 миллионов рублей. Из них более 457 миллионов рублей - средства федерального бюджета. Из областного бюджета добавлено 45 миллионов рублей", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, социальная выплата может быть направлена на приобретение жилого помещения в сельской местности, строительство жилого дома, в том числе на завершение ранее начатого строительства или на участие в долевом строительстве многоквартирного дома.
В пресс-службе уточнили, что всего в 2019 году социальные выплаты получили 617 семей, 338 из них - молодые семьи и молодые специалисты.