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Тамбовская область
2019-12-16T20:37+0300
https://ria.ru/20191216/1562462687.html
Сертификаты на жилищную выплату получили сто тамбовских семей
https://cdn22.img.ria.ru/images/148861/61/1488616137_0:288:3072:2016_1036x0_80_0_0_6d7c072d2b8d26c3623135e371fea5c1.jpg
РИА Новости

Сертификаты на жилищную выплату получили сто тамбовских семей

20:32 16.12.2019 (обновлено: 20:37 16.12.2019)
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© Flickr / Grigory GusevРека Цна в Тамбове
Река Цна в Тамбове
© Flickr / Grigory Gusev
ТАМБОВ, 16 дек – РИА Новости. Сто семей Тамбовского района Тамбовской области получили в понедельник свидетельства о праве на получение социальной выплаты на строительство или приобретение жилья в сельской местности, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
В рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия обладателями свидетельств стали 37 молодых семей и молодых специалистов, а также 63 семьи, проживающие и работающие в сельской местности.

"По информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, в 2019 году на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Тамбовской области" выделено свыше 502 миллионов рублей. Из них более 457 миллионов рублей - средства федерального бюджета. Из областного бюджета добавлено 45 миллионов рублей", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, социальная выплата может быть направлена на приобретение жилого помещения в сельской местности, строительство жилого дома, в том числе на завершение ранее начатого строительства или на участие в долевом строительстве многоквартирного дома.
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В пресс-службе уточнили, что всего в 2019 году социальные выплаты получили 617 семей, 338 из них - молодые семьи и молодые специалисты.
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Тамбовская областьТамбовская областьОбщество
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