Сертификаты на жилищную выплату получили сто тамбовских семей

"По информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, в 2019 году на реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Тамбовской области" выделено свыше 502 миллионов рублей. Из них более 457 миллионов рублей - средства федерального бюджета. Из областного бюджета добавлено 45 миллионов рублей", - сказал представитель пресс-службы.