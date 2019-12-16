Число пострадавших в ДТП под Саратовом увеличилось до пяти

"По предварительным данным, было госпитализировано пять человек, все взрослые, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии, еще три человека в состоянии средней степени тяжести. Они все находятся в одном из лечебных учреждений Энгельса, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - сказала собеседница агентства.