Число пострадавших в ДТП под Саратовом увеличилось до пяти

САРАТОВ, 16 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Количество пострадавших в ДТП с маршрутным микроавтобусом, который врезался в световую опору в городе Энгельсе Саратовской области, увеличилось до пяти человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь регионального минздрава Анастасия Усова.
Микроавтобус, следовавший по маршруту №416А, в понедельник около 12.00 (11.00 мск) врезался в световую опору по улице Студенческая. В маршрутке находились 12 пассажиров, из них, по предварительным данным ГИБДД, пострадали четыре человека.
"По предварительным данным, было госпитализировано пять человек, все взрослые, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии, еще три человека в состоянии средней степени тяжести. Они все находятся в одном из лечебных учреждений Энгельса, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - сказала собеседница агентства.
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