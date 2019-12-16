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Число пострадавших в ДТП под Саратовом увеличилось до пяти
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РИА Новости

Число пострадавших в ДТП под Саратовом увеличилось до пяти

20:26 16.12.2019
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобили "скорой помощи"
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 16 дек - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Количество пострадавших в ДТП с маршрутным микроавтобусом, который врезался в световую опору в городе Энгельсе Саратовской области, увеличилось до пяти человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь регионального минздрава Анастасия Усова.
Микроавтобус, следовавший по маршруту №416А, в понедельник около 12.00 (11.00 мск) врезался в световую опору по улице Студенческая. В маршрутке находились 12 пассажиров, из них, по предварительным данным ГИБДД, пострадали четыре человека.
"По предварительным данным, было госпитализировано пять человек, все взрослые, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии, еще три человека в состоянии средней степени тяжести. Они все находятся в одном из лечебных учреждений Энгельса, где им оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - сказала собеседница агентства.
Автомобиль скорой помощи
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ЭнгельсСаратовская областьПроисшествия
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