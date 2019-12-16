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В ДНР оценили поправки Зеленского в конституцию Украины
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РИА Новости

В ДНР оценили поправки Зеленского в конституцию Украины

20:24 16.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВъезд в город Донецк
Въезд в город Донецк
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Проект поправок в конституцию Украины, предложенный президентом Владимиром Зеленским, противоречит Комплексу мер по урегулированию конфликта в Донбассе, заявила в понедельник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Ранее Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект "О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)". В документе предлагается изменить административно-территориальное устройство страны и ввести институт префекта. При этом в тексте ничего не говорится об особом статусе Донбасса.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 13:18
В Кремле прокомментировали проект о децентрализации на Украине
"Поданный украинским президентом в Верховную раду проект поправок в конституцию категорически противоречит Комплексу мер и всей сути мирных переговоров", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.
Она пояснила, что данный проект не был согласован с представителями ДНР и ЛНР, хотя в коммюнике по итогам встречи "нормандской четверки" в Париже президент Украины подтвердил обязательство согласовать с республиками "все правовые аспекты особого статуса, включая и конституционную реформу". Также Никонорова отметила, что в опубликованном проекте поправок нет ни слова "о наделении отдельных районов особым статусом, хотя именно в закреплении особого статуса на постоянной основе и состоит смысл тех изменений в конституцию, которые прописаны в Комплексе мер".
"В-третьих, внесенный Зеленским проект – это по сути попытка осуществить узурпацию власти с помощью введения понятия представителей президента – так называемых префектов, которые имеют полномочия по приостановке действия любых нормативно-правовых актов, принятых местными советами. И, в-четвертых, в проекте вообще отсутствует понятие "район", закрепленное в минских соглашениях", - подчеркнула Никонорова.
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По ее словам, это означает не что иное, как "закрепление в конституции возможности в любой момент лишить регион особого статуса, даже если бы он и был предусмотрен в данном проекте".
"Мы обращаем внимание на то, что опубликованный проект поправок призван еще больше усилить централизацию власти и унитарность государства. И у представителей Украины хватает невежества объявить, что этот проект был внесен в украинский парламент на рассмотрение в рамках реализации минских соглашений. Хотя на самом деле Комплекс мер предписывает закрепление в украинской конституции обратного процесса – децентрализации власти", - добавила Никонорова.
Минские соглашения
9 декабря, 21:34
Минские соглашения
4130103
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Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваМИД ДНРДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийВ мире
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