В ДНР оценили поправки Зеленского в конституцию Украины

ДОНЕЦК, 16 дек - РИА Новости. Проект поправок в конституцию Украины, предложенный президентом Проект поправок в конституцию Украины, предложенный президентом Владимиром Зеленским , противоречит Комплексу мер по урегулированию конфликта в Донбассе, заявила в понедельник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Ранее Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект "О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)". В документе предлагается изменить административно-территориальное устройство страны и ввести институт префекта. При этом в тексте ничего не говорится об особом статусе Донбасса.

"Поданный украинским президентом в Верховную раду проект поправок в конституцию категорически противоречит Комплексу мер и всей сути мирных переговоров", - говорится в заявлении Никоноровой, распространенном пресс-службой МИД ДНР.

Она пояснила, что данный проект не был согласован с представителями ДНР и ЛНР, хотя в коммюнике по итогам встречи "нормандской четверки" в Париже президент Украины подтвердил обязательство согласовать с республиками "все правовые аспекты особого статуса, включая и конституционную реформу". Также Никонорова отметила, что в опубликованном проекте поправок нет ни слова "о наделении отдельных районов особым статусом, хотя именно в закреплении особого статуса на постоянной основе и состоит смысл тех изменений в конституцию, которые прописаны в Комплексе мер".

"В-третьих, внесенный Зеленским проект – это по сути попытка осуществить узурпацию власти с помощью введения понятия представителей президента – так называемых префектов, которые имеют полномочия по приостановке действия любых нормативно-правовых актов, принятых местными советами. И, в-четвертых, в проекте вообще отсутствует понятие "район", закрепленное в минских соглашениях", - подчеркнула Никонорова.

По ее словам, это означает не что иное, как "закрепление в конституции возможности в любой момент лишить регион особого статуса, даже если бы он и был предусмотрен в данном проекте".