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Пензенская область
Пензенская область
2019-12-16T20:14+0300
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Завод по производству картофельного крахмала открылся под Пензой
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РИА Новости

Завод по производству картофельного крахмала открылся под Пензой

20:14 16.12.2019
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© Фото : пресс-служба аравительства Пензенской областиРабочие на заводе по производству картофельного крахмала в селе Оленевка Пензенского района
Рабочие на заводе по производству картофельного крахмала в селе Оленевка Пензенского района
© Фото : пресс-служба аравительства Пензенской области
ПЕНЗА, 16 дек — РИА Новости. Завод по производству картофельного крахмала стоимостью около 110 миллионов рублей открылся в понедельник в Пензенском районе Пензенской области, сообщила пресс-служба областного правительства.
СПК "Удача" построил завод по переработке 100 тонн картофеля в сутки в более чем 10 тонн пищевого крахмала в селе Оленевка. Для производства крахмала используется картофель, выращенный агрофирмой "Раздолье", который по характеристикам не подошел для розничной продажи. На новом производстве создано 15 рабочих мест. Общий объем инвестиций по проекту составил около 110 миллионов рублей, в том числе 48,9 миллиона рублей составила субсидия на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
"Мы выполняем поручение президента о развитии сельскохозяйственной кооперации в регионах России. На основе агрофирмы "Раздолье" начинает работу новое предприятие. Задействовано хорошее оборудование. Созданы рабочие места. Мы видим, что средства, выделяемые по программе господдержки, идут на пользу региону", — приводит пресс-служба слова губернатора области Ивана Белозерцева.
По словам главы региона, продукция пензенского крахмального завода постоянно должна присутствовать на прилавках магазинов.
Уточняется, что в настоящее время завершены пуско-наладочные работы завода по производству крахмала, первая партия продукции уже поступает на реализацию. В 2020-2021 годах планируется расширение производства с созданием еще 15 дополнительных рабочих мест.
Белозерцев после торжественной церемонии открытия завода в понедельник посетил логистический центр агрофирмы "Раздолье" мощностью 10,4 тысячи тонн единовременного хранения картофеля, который был создан в прошлом году. Продукция, которую здесь выращивают, хранят, сортируют и упаковывают, реализуется в пензенской торговой сети, поставляется на рынок и отправляется в соседние регионы.
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