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Эксперт прокомментировал результаты проверки чая на пестициды
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РИА Новости

Эксперт прокомментировал результаты проверки чая на пестициды

20:08 16.12.2019 (обновлено: 20:44 16.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовЧайник с чаем
Чайник с чаем
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Генеральный директор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия прокомментировал исследование Роскачества, специалисты которого нашли пестициды в чае двух марок.
По словам специалиста, не стоит пугать покупателей результатами проверки. Как отметил Чантурия, пестициды применяются, чтобы защитить урожай от вредителей и загрязнений. Стандарты в отношении химикатов во всех странах отличаются друг от друга, при этом часть таких веществ может быть обнаружена в готовой продукции, добавил эксперт.
"Пестициды применяются в сельском хозяйстве во всех странах мира. Это неотъемлемая часть практически любой пищевой продукции", — приводит его слова "Москва 24".
По информации гендиректора "Росчайкофе", при производстве упомянутого в исследовании краснодарского чая "Мацеста" пестициды не применяются.
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"Чай не является продукцией массового спроса, где необходимо применять большое количество разных химических удобрений, пестицидов. Возможно, мацестинский чай, который попал в данную категорию продукции, купажированный с чаем из какой-то другой страны", — считает эксперт.
Чантурия добавил, что, согласно закону об органической продукции, в России запрещены агрохимикаты, антибиотики, стимуляторы и пестициды кроме тех, которые разрешены действующими в стране национальными и международными стандартами.
Собеседник телеканала посоветовал покупателям внимательно относиться к выбору чайной продукции и проверять целостность упаковки. Он не стал отдавать предпочтение листовому или пакетированному чаю, заметив, что отличаются они лишь "функционально".
"В сырье различия нет, только внешне. В пакетированном чае лист специально измельчается, чтобы заваривание было быстрым. Если у вас есть время для наслаждения ароматом и вы можете подождать, пока чай заваривается, то выбирайте листовой. Листовой чай ароматнее", — пояснил он.
Чантурия также порекомендовал выбирать тот пакетированный чай, где есть индивидуальная фольгированная упаковка, которая сохраняет вкус и аромат.
Ранее Роскачество опубликовало результаты исследования, которое выявило пестициды в чае Richman из Шри-Ланки и в продукции отечественной марки "Мацеста". В первом случае был обнаружен гексахлорбензол, который запрещен согласно Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях. В краснодарском чае выявили ацетамиприд, тиаклоприд, тиаметоксам и клотианидин.
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РосчайкофеРамаз ЧантурияРоскачествоОбщество
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