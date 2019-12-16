Эксперт прокомментировал результаты проверки чая на пестициды

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Генеральный директор ассоциации "Росчайкофе" Генеральный директор ассоциации "Росчайкофе" Рамаз Чантурия прокомментировал исследование Роскачества , специалисты которого нашли пестициды в чае двух марок.

По словам специалиста, не стоит пугать покупателей результатами проверки. Как отметил Чантурия, пестициды применяются, чтобы защитить урожай от вредителей и загрязнений. Стандарты в отношении химикатов во всех странах отличаются друг от друга, при этом часть таких веществ может быть обнаружена в готовой продукции, добавил эксперт.

"Пестициды применяются в сельском хозяйстве во всех странах мира. Это неотъемлемая часть практически любой пищевой продукции", — приводит его слова "Москва 24"

По информации гендиректора "Росчайкофе" , при производстве упомянутого в исследовании краснодарского чая "Мацеста" пестициды не применяются.

"Чай не является продукцией массового спроса, где необходимо применять большое количество разных химических удобрений, пестицидов. Возможно, мацестинский чай, который попал в данную категорию продукции, купажированный с чаем из какой-то другой страны", — считает эксперт.

Чантурия добавил, что, согласно закону об органической продукции, в России запрещены агрохимикаты, антибиотики, стимуляторы и пестициды кроме тех, которые разрешены действующими в стране национальными и международными стандартами.

Собеседник телеканала посоветовал покупателям внимательно относиться к выбору чайной продукции и проверять целостность упаковки. Он не стал отдавать предпочтение листовому или пакетированному чаю, заметив, что отличаются они лишь "функционально".

"В сырье различия нет, только внешне. В пакетированном чае лист специально измельчается, чтобы заваривание было быстрым. Если у вас есть время для наслаждения ароматом и вы можете подождать, пока чай заваривается, то выбирайте листовой. Листовой чай ароматнее", — пояснил он.

Чантурия также порекомендовал выбирать тот пакетированный чай, где есть индивидуальная фольгированная упаковка, которая сохраняет вкус и аромат.