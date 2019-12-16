Более 60 объектов Recyle Depot появится в Подмосковье в 2020 году

"До конца 2020 года планируем оборудовать порядка 64 пунктов для сортировки крупногабаритного мусора. Подобные станции появятся во всех округах Московской области", - сказал Хромушин.

Мегабак – контейнер для сбора отходов, которые не нужно выкидывать вместе с бытовым мусором. Он предназначены для мусора, который не должен попадать в обычные баки. Это может быть, например, одежда, поломанная мебель или старая техника. Отходы будут поступать сразу на переработку, минуя полигон.