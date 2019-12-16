Более 60 объектов Recyle Depot появится в Подмосковье в 2020 году

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Свыше 60 пунктов сортировки крупногабаритного мусора появится во всех муниципальных округах Московской области до конца 2020 года, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.
Первый пилотный проект сортировки крупногабаритного мусора "Мегабак" запустили в минувшее воскресенье в подмосковном Рошале.
"До конца 2020 года планируем оборудовать порядка 64 пунктов для сортировки крупногабаритного мусора. Подобные станции появятся во всех округах Московской области", - сказал Хромушин.
Мегабак – контейнер для сбора отходов, которые не нужно выкидывать вместе с бытовым мусором. Он предназначены для мусора, который не должен попадать в обычные баки. Это может быть, например, одежда, поломанная мебель или старая техника. Отходы будут поступать сразу на переработку, минуя полигон.