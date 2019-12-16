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Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
2019-12-16T19:56+0300
https://ria.ru/20191216/1562461852.html
Более 60 объектов Recyle Depot появится в Подмосковье в 2020 году
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РИА Новости

Более 60 объектов Recyle Depot появится в Подмосковье в 2020 году

19:56 16.12.2019
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© РИА Новости / Михаил МокрушинСортировка мусора. Архивное фото
Сортировка мусора. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Свыше 60 пунктов сортировки крупногабаритного мусора появится во всех муниципальных округах Московской области до конца 2020 года, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.
Первый пилотный проект сортировки крупногабаритного мусора "Мегабак" запустили в минувшее воскресенье в подмосковном Рошале.

"До конца 2020 года планируем оборудовать порядка 64 пунктов для сортировки крупногабаритного мусора. Подобные станции появятся во всех округах Московской области", - сказал Хромушин.

Мегабак – контейнер для сбора отходов, которые не нужно выкидывать вместе с бытовым мусором. Он предназначены для мусора, который не должен попадать в обычные баки. Это может быть, например, одежда, поломанная мебель или старая техника. Отходы будут поступать сразу на переработку, минуя полигон.
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