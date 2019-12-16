Кузнецова выяснит, почему стоявшего на гречке ребенка вернули в семью

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Омской области с просьбой проверить деятельность органов опеки, вернувших ребенка в семью, в которой отчим ставил его коленями на гречку, сообщает пресс-служба омбудсмена.

"Мы обратились в региональную прокуратуру для проверки действий органов опеки, в том числе обоснованности передачи ребенка матери. Также в ближайшее время региональный уполномоченный по правам ребенка посетит образовательное учреждение, в котором учится мальчик, пообщается с ним и с педагогами, позже запланирована встреча с мамой. Все это нам позволит сделать выводы для принятия дальнейших решений. Мы эту ситуацию не отпустим до полного ее разрешения, пока не будем убеждены, что ребенок в безопасности и все действия - в его интересах", - сказала Кузнецова, которую цитирует пресс-служба.

В понедельник в Омском районном суде состоялось первое судебное заседание по уголовному делу в отношении 35-летнего Сергея Казакова и его 27-летней сожительницы, обвиняемых в истязании сына женщины. Обвиняемые признали вину частично, не согласившись, что намеренно истязали мальчика и делали это по предварительному сговору.

По данным СУСК, с апреля по май этого года в Омске Казаков якобы в воспитательных целях за малейшие незначительные провинности, например, позднее возвращение домой из школы и с прогулки, не менее шести раз ставил своего пасынка на длительное время, от получаса до девяти часов, коленями на гречневую крупу. Мать мальчика была в курсе, но не вмешивалась в ситуацию и не заботилась о сыне, отмечали в управлении.