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Новости Подмосковья
2019-12-16T19:53+0300
https://ria.ru/20191216/1562461690.html
Число жалоб на вывоз мусора в Подмосковье сократилось в 10 раз
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РИА Новости

Число жалоб на вывоз мусора в Подмосковье сократилось в 10 раз

19:53 16.12.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаздельный сбор мусора
Раздельный сбор мусора
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Количество жалоб на вывоз мусора в Московской области с начала 2019 года сократилось в 10 раз, сообщил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

"На начало 2019 года мы стартовали с 3,4 тысячи жалоб в неделю по вывозу мусора. На начало декабря, согласно данным Центра управления регионом, средняя цифра составляет 339 жалоб. Ситуация находится на постоянном контроле и, по моим прогнозам, январь мы встретим на уровне 100-150 жалоб", - сказал Хромушин.

Он также отметил, что в ближайшее время власти Подмосковья не планируют введение штрафов за нарушение правил раздельного сбора мусора.
Программу раздельного сбора мусора в Московской области запустили с 1 января 2019 года. Процесс основывается на принципе двух потоков: жители должны разделять бытовые отходы на перерабатываемые и неперерабатываемые.
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Новости ПодмосковьяЕвгений ХромушинМосковская областьОбщество
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