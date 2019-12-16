Число жалоб на вывоз мусора в Подмосковье сократилось в 10 раз

"На начало 2019 года мы стартовали с 3,4 тысячи жалоб в неделю по вывозу мусора. На начало декабря, согласно данным Центра управления регионом, средняя цифра составляет 339 жалоб. Ситуация находится на постоянном контроле и, по моим прогнозам, январь мы встретим на уровне 100-150 жалоб", - сказал Хромушин.