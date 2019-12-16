Пензенский губернатор призвал не приглашать Макса Коржа в город

САРАТОВ, 16 дек — РИА Новости. Губернатор Пензенской области Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 16 декабря - через десять дней после концерта Макса Коржа Пензе , где публика жгла файеры, и через день после появления в федеральных СМИ информации о потасовке фанатов с пожарными на выступлении этого музыканта в Перми - призвал не приглашать в город таких исполнителей.

По данным правительства Пензенской области, концерт Коржа прошел 6 декабря на "Дизель-Арене" в Пензе, где "приезжие фанаты с помощью файеров устроили огненное шоу". При этом, по данным властей, "среди зрителей было много футбольных фанатов, агрессивно настроенных".

"Буквально полыхал открытый огонь в здании, где находилось не менее 5 тысяч человек. Обеспокоенные родители писали мне обращения, показывали видео. Сегодня МЧС и прокуратура проводят проверку", - цитирует Белозерцева пресс-служба правительства.

Глава региона распорядился ужесточить контроль над проведением массовых зрелищ, поскольку концерт проходил в подведомственном областному минспорта учреждении.

"Не надо на этом зарабатывать! Такие деньги нам не нужны! Проведение всех мероприятий должны согласовываться с руководителем аппарата правительства, он будет нести ответственность", - заявил он.

"Не надо приглашать таких исполнителей, за которыми едут со всех регионов Российской Федерации. И если там бескультурье, такие исполнители нам не нужны! А если бы что-то произошло, если бы погибли люди?! Материалы служебного расследования должны быть предоставлены – три дня срока. Есть ответственные, есть виновные, кто данную ситуацию допустил", - добавил губернатор.

Ранее телеканал "Звезда" опубликовал видео потасовки на концерте Коржа в Перми. Отмечалось, что во время выступления начался пожар, причиной которого стали принесенные фанатами файеры. На место происшествия прибыли пожарные, однако поклонники музыканта стали мешать тушению огня и отобрали пожарный рукав. Вскоре к урегулированию конфликта подключились охрана и полиция.