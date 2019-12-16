ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. США внесли в список санкций двух южносуданских политиков за "воспрепятствование процессу примирения", сообщило американское министерство финансов

Под санкции попали министр по делам кабинета Мартин Элиа Ломуро и министр обороны Куол Маньян Джуук.

В сентябре 2018 года южносуданский президент Салва Киир и лидер оппозиции Риек Машар договорились возобновить мирные соглашения и создать правительство национального единства 12 мая 2019 года. Этот срок не раз продлевался, но правительство так и не было сформировано.

"США до сих пор не видят конкретных шагов со стороны правительства Южного Судана по созданию условий в сфере политики и безопасности, которые бы способствовали формированию правительства национального единства и адекватной реализации мирного соглашения", - говорится в релизе министерства финансов.

В частности, Ломуро продолжает заниматься формированием ополчения, которое противостоит вооруженной оппозиции, а Джуук не осуществил отвод вооруженных формирований, как договорились стороны мирных соглашений, и продолжает готовить ополченцев к столкновениям, заявляют власти США. "Эти министры затягивают конфликт, чтобы зафиксировать политический статус-кво", - утверждают в минфине США.