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США внесли в список санкций двух южносуданских политиков
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РИА Новости

США внесли в список санкций двух южносуданских политиков

19:49 16.12.2019
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CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury DepartmentЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 дек - РИА Новости. США внесли в список санкций двух южносуданских политиков за "воспрепятствование процессу примирения", сообщило американское министерство финансов.
Под санкции попали министр по делам кабинета Мартин Элиа Ломуро и министр обороны Куол Маньян Джуук.
В сентябре 2018 года южносуданский президент Салва Киир и лидер оппозиции Риек Машар договорились возобновить мирные соглашения и создать правительство национального единства 12 мая 2019 года. Этот срок не раз продлевался, но правительство так и не было сформировано.
"США до сих пор не видят конкретных шагов со стороны правительства Южного Судана по созданию условий в сфере политики и безопасности, которые бы способствовали формированию правительства национального единства и адекватной реализации мирного соглашения", - говорится в релизе министерства финансов.
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В частности, Ломуро продолжает заниматься формированием ополчения, которое противостоит вооруженной оппозиции, а Джуук не осуществил отвод вооруженных формирований, как договорились стороны мирных соглашений, и продолжает готовить ополченцев к столкновениям, заявляют власти США. "Эти министры затягивают конфликт, чтобы зафиксировать политический статус-кво", - утверждают в минфине США.
В результате санкций все активы фигурантов списка, которые удастся найти в американской юрисдикции, будут заблокированы, а гражданам США запретят иметь с ними дело.
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Риек МашарСалва КиирМинистерство финансов СШАЮжный СуданСШАВ мире
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