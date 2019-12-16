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Верховный суд разрешил канонической УПЦ сохранить название
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РИА Новости

Верховный суд разрешил канонической УПЦ сохранить название

19:49 16.12.2019 (обновлено: 20:55 16.12.2019)
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© РИА Новости / СтрингерКупола Софийского собора в Киеве
Купола Софийского собора в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Верховный суд Украины оставил в силе запрет на переименование канонической Украинской православной церкви по иску Минкульта.
В апреле суд в Киеве приостановил процесс переименования. В Верховной раде заявили, что решение суда означает провал попытки переименовать УПЦ "без учета ни конституционных норм, ни мнения прихожан, ни позиции самой Церкви".
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В конце прошлого года на Украине вступил в силу закон, в соответствии с которым религиозные организации, руководящий центр которых находится в России, обязаны указывать в названии свою принадлежность. Прежде всего это касается канонической УПЦ. На то, чтобы изменить название и внести это в устав, закон дает четыре месяца. В УПЦ заявляли, что не собираются менять название, а в действиях властей усмотрели признаки рейдерства.
В марте УПЦ подала в суд на Минкульт и просила признать противоправными действия ведомства по размещению на его официальном сайте и в официальной прессе — газете "Урядовый (правительственный. — Прим. ред.) курьер" перечня религиозных организаций, которым необходимо внести изменения в свой устав относительно переименования и подать их на регистрацию в установленном порядке.
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На "объединительном соборе" в Киеве в конце прошлого года была создана "новая церковь" Украины, образованная после слияния двух неканонических церковных структур. Ее главой стал "митрополит" Епифаний Думенко.
Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собора" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
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