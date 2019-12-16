Верховный суд разрешил канонической УПЦ сохранить название

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Верховный суд Украины оставил в силе запрет на переименование канонической Украинской православной церкви по иску Минкульта.

В апреле суд в Киеве приостановил процесс переименования. В Верховной раде заявили, что решение суда означает провал попытки переименовать УПЦ "без учета ни конституционных норм, ни мнения прихожан, ни позиции самой Церкви".

В конце прошлого года на Украине вступил в силу закон, в соответствии с которым религиозные организации, руководящий центр которых находится в России, обязаны указывать в названии свою принадлежность. Прежде всего это касается канонической УПЦ. На то, чтобы изменить название и внести это в устав, закон дает четыре месяца. В УПЦ заявляли, что не собираются менять название, а в действиях властей усмотрели признаки рейдерства.

В марте УПЦ подала в суд на Минкульт и просила признать противоправными действия ведомства по размещению на его официальном сайте и в официальной прессе — газете "Урядовый (правительственный. — Прим. ред.) курьер" перечня религиозных организаций, которым необходимо внести изменения в свой устав относительно переименования и подать их на регистрацию в установленном порядке.

Раскол на Украине

На "объединительном соборе" в Киеве в конце прошлого года была создана "новая церковь" Украины, образованная после слияния двух неканонических церковных структур. Ее главой стал "митрополит" Епифаний Думенко.