Турбизнес надеется на внедрение электронной путевки осенью 2020 года

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Представители туристического бизнеса рассчитывают, что внедрение электронной путевки будет проводиться поэтапно и начнется не раньше осени 2020 года, чтобы высокий летний туристический сезон прошел без сбоев, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Ранее АТОР сообщила, что в декабре 2019 года Госдума РФ может принять в первом чтении законопроект, предусматривающий введение на рынке единой системы электронных путевок.

"На первом чтении в Госдуме по электронной путевке, вероятно, будут утверждены только предварительные сроки ее введения. До интеграции, тестирования и адаптации этого механизма говорить о сроках пока рано. Видимо, внедрять электронную путевку будут уже после высокого летнего сезона", — сказал собеседник агентства.