Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Воздушные шары, летящие над горой
Туризм
2019-12-16T19:47+0300
https://ria.ru/20191216/1562461317.html
Турбизнес надеется на внедрение электронной путевки осенью 2020 года
https://cdn23.img.ria.ru/images/155551/38/1555513832_0:210:3071:1937_1036x0_80_0_0_c6f5abb4ac730e6b05d9ed74be740f1e.jpg
РИА Новости

Турбизнес надеется на внедрение электронной путевки осенью 2020 года

19:47 16.12.2019
179
© РИА Новости / Владимир СергеевТуристы осуществляют посадку в самолет
Туристы осуществляют посадку в самолет
© РИА Новости / Владимир Сергеев
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Представители туристического бизнеса рассчитывают, что внедрение электронной путевки будет проводиться поэтапно и начнется не раньше осени 2020 года, чтобы высокий летний туристический сезон прошел без сбоев, заявил РИА Новости вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.
Ранее АТОР сообщила, что в декабре 2019 года Госдума РФ может принять в первом чтении законопроект, предусматривающий введение на рынке единой системы электронных путевок.
"На первом чтении в Госдуме по электронной путевке, вероятно, будут утверждены только предварительные сроки ее введения. До интеграции, тестирования и адаптации этого механизма говорить о сроках пока рано. Видимо, внедрять электронную путевку будут уже после высокого летнего сезона", — сказал собеседник агентства.
По его словам, бизнес говорит о необходимости модернизации и интеграции этой системы, апробации ее в тестовом режиме. "Чтобы летний сезон прошел без сбоев, лучше запускать электронную путевку не раньше осени, без штурмовщины и поэтапно", — добавил эксперт.
Рождественское полено Кагатио
14 декабря, 08:00Туризм
Трубочист, пиво и полено: самые необычные новогодние сувениры
000010
ТуризмТуризмДмитрий ГоринтуристыАссоциация туроператоров РоссииНовости - Туризм
Рекомендуем
Доминикана. Номер в отеле Grand Bahia Principe La Romana 5*
Эксперты рассказали, чем руководствуются туристы при выборе отеля
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на конференции Санкционный мир. Глобальные вызовы в рамках Ялтинского международного экономического форума. 20 апреля 2019
Аксенов отметил рост турпотока в Крым из Китая и Вьетнама
Встреча Кыш Бабая и Деда Мороза в Татарстане
Ростуризм представит свои программы в странах Азии
Мост Понте Веккьо, Флоренция
Генконсул Италии назвал преимущество новых правил шенгена для россиян
Туристы в аэропорту Шарм-эш-Шейха
В Шарм-эш-Шейхе и Хургаде ожидают визита российских авиаинспекторов
Посетители делают селфи перед храмом Зениарай Бентен. Токио, Япония
Число путешественников во всем мире превысило миллиард в этом году
Смартфон
Аналитики отметили подорожание пакетных тарифов на мобильную связь
Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова
В Ростуризме не сомневаются в необходимости электронной путевки
Хайнань
Россияне стали чаще ездить на китайский остров Хайнань
Хургада, Египет
СМИ: в Египте планируется в десять раз увеличить вложения в турсектор
Футбол
Россия пригласила болельщиков КНР на футбольные матчи ЕВРО-2020
Эйфелева башня в Париже
Названы самые популярные достопримечательности мира 2019 года
Глава Пентагона Марк Эспер
Глава Пентагона считает, что КНДР продолжит испытания ракет
Участники праздника Нашествие Дедов Морозов в Рыбинске
Школьники и студенты в Сети выбирают новый транспорт для Деда Мороза
Встреча министров иностранных дел АСЕМ (форум Азия - Европа, объединяющий страны Восточной Азии и Европы) в Мадриде. 16 декабря 2019
Главы МИД АСЕМ призвали бороться с протекционизмом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:23Москалькова призвала создать единую базу по нелегальным мигрантам
12:22Полпред заявил, что в Хакасии продолжается энергетический кризис
12:22В Кремле следят за ситуацией вокруг "Рамблера" и NGINX
12:22В Кремле прокомментировали ситуацию с приглашением Зеленским прессы
12:19Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих
12:19В ГД разработали проект о регулировании деятельности аптечных сетей
12:18Эмир Кувейта назначил новое правительство
12:17Россия восстановила работу единственного в Сирии завода удобрений
12:12Генсек ООН призвал объединить мировые усилия для помощи мигрантам
12:12Защита обжаловала приговор троим участникам акции 27 июля
12:11СК начал проверку после сообщения об отсутствии переправы под Кировом
12:11В ОБСЕ назвали блокировку работы правозащитников неприемлемой
12:10ПАСЕ готова делиться с Россией наработками по гендерному равенству
12:07Следующий саммит АТЭС пройдет в ноябре 2020 года в Малайзии
12:03Возле здания Рады в Киеве начались несколько акций
12:02Роскосмос уточнил причину переноса запуска "Союза" с космодрома Куру
11:59В Сети появились отзывы первых зрителей "Звездных войн"
11:57Депутат раскритиковала включение "Дылды" в претенденты на "Оскар"
11:53СК опубликовал видео из дома под Гатчиной, где нашли арсенал оружия
11:53В Москве абитуриент из Египта случайно выпил "Белизны"
Лента новостейМолния