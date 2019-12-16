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Алтайский край
Алтайский край
2019-12-16T19:36+0300
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На Алтае вернут горячую воду жителям села Санниково
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РИА Новости

На Алтае вернут горячую воду жителям села Санниково

19:36 16.12.2019
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© РИА Новости / Александр КряжевГубернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко
© РИА Новости / Александр Кряжев
БАРНАУЛ, 16 дек - РИА Новости. Суд удовлетворил исковое заявление жителей села Санниково и постановил отремонтировать котельную для обеспечения горячей водой трех домов в селе, на проблемы которых местная жительница пожаловалась премьер-министру Дмитрию Медведеву, сообщил РИА Новости губернатор Виктор Томенко.
В ноябре Медведев провел совещание по улучшению качества жизни сельских жителей в рамках реализации национальных проектов. На улице перед входом в дом культуры, где проходило совещание, к главе правительства эмоционально обратилась женщина, чтобы попросить помощи в решении проблемы с горячей водой. По ее словам, горячей воды в трех многоквартирных домах, где проживает 140 семей, нет с 2016 года – тогда эти дома отключили от газовой котельной. Людям приходится покупать водонагреватели, которые регулярно перегорают из-за проблем с проводкой в доме.
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"Татьяна Андреевна Кадукина с двумя или тремя единомышленниками пошли в суд и получили решение суда: было горячее водоснабжение - верните централизованное круглогодичное водоснабжение в этот дом. Местные власти оспорить решение суда не смогли. Есть решение суда, оно не исполнено, и есть еще указание председателя правительства РФ", - сказал Томенко.
По его словам, у трех многоквартирных домов в Санниково котельная когда-то была на угле, после ее перевели на газ, и по техническим причинам горячая вода перестала поступать в дома, которые были спроектированы как здания с центральным отоплением и горячим водоснабжением.
Для реконструкции системы теплоснабжения села Санниково и возобновления подачи горячей воды для домов микрорайона Центральный Первомайскому району будет оказана финансовая помощь, затраты составят порядка 20-25 миллионов рублей.
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