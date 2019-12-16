На Алтае вернут горячую воду жителям села Санниково

БАРНАУЛ, 16 дек - РИА Новости. Суд удовлетворил исковое заявление жителей села Санниково и постановил отремонтировать котельную для обеспечения горячей водой трех домов в селе, на проблемы которых местная жительница пожаловалась премьер-министру Суд удовлетворил исковое заявление жителей села Санниково и постановил отремонтировать котельную для обеспечения горячей водой трех домов в селе, на проблемы которых местная жительница пожаловалась премьер-министру Дмитрию Медведеву , сообщил РИА Новости губернатор Виктор Томенко

В ноябре Медведев провел совещание по улучшению качества жизни сельских жителей в рамках реализации национальных проектов. На улице перед входом в дом культуры, где проходило совещание, к главе правительства эмоционально обратилась женщина, чтобы попросить помощи в решении проблемы с горячей водой. По ее словам, горячей воды в трех многоквартирных домах, где проживает 140 семей, нет с 2016 года – тогда эти дома отключили от газовой котельной. Людям приходится покупать водонагреватели, которые регулярно перегорают из-за проблем с проводкой в доме.

"Татьяна Андреевна Кадукина с двумя или тремя единомышленниками пошли в суд и получили решение суда: было горячее водоснабжение - верните централизованное круглогодичное водоснабжение в этот дом. Местные власти оспорить решение суда не смогли. Есть решение суда, оно не исполнено, и есть еще указание председателя правительства РФ", - сказал Томенко.

По его словам, у трех многоквартирных домов в Санниково котельная когда-то была на угле, после ее перевели на газ, и по техническим причинам горячая вода перестала поступать в дома, которые были спроектированы как здания с центральным отоплением и горячим водоснабжением.