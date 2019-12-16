Путин ратифицировал соглашение о доставке военной почты в Киргизию

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым ратифицировал соглашение с Киргизией о наделении фельдъегерей статусом неприкосновенности и возможности перевозки военной почты между сторонами договора гражданским общественным транспортом.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Соглашение было подписано в целях обеспечения защиты военной корреспонденции при ее доставке в воинские формирования Объединенной российской военной базы, дислоцированной на территории Киргизии. Его реализация позволит российским военным фельдъегерям использовать воздушные суда гражданской авиации, железнодорожный и автомобильный транспорт.
В целях неприкосновенности военной корреспонденции и беспрепятственного пересечения государственной границы установлен порядок доставки воинской корреспонденции.
Соглашение заключено на пять лет.
Предусмотрено, что фельдъегеря получат личную неприкосновенность, иммунитет от ареста и задержания.
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