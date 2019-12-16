На Украине депутата горсовета избили металлическим прутом

На место происшествия выехали правоохранители. Пострадавший находится на обследовании в больнице. "Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления, и привлечение его к ответственности", - добавили в ведомстве.

Предварительно следователи квалифицируют это событие как "хулиганство, совершенное с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений". Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.