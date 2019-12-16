На Украине депутата горсовета избили металлическим прутом

КИЕВ, 16 дек — РИА Новости. Депутата горсовета в Волынской области Украины избили металлическим прутом, он в больнице на обследовании, сообщила пресс-служба областного управления Национальной полиции страны.
"Сегодня за медицинской помощью в местную центральную городскую больницу обратился депутат Нововолынского горсовета. По его словам, после 13.00 (14.00 мск) на улице Кобзаря в Нововолынске во время конфликта неизвестный нанес ему телесные повреждения металлическим прутом", - говорится в сообщении пресс-службы.
На место происшествия выехали правоохранители. Пострадавший находится на обследовании в больнице. "Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления, и привлечение его к ответственности", - добавили в ведомстве.
Предварительно следователи квалифицируют это событие как "хулиганство, совершенное с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений". Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.