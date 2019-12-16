Стрельба в московском метро попала на видео

Инцидент произошел на станции "Косино" столичной подземки. Мужчина несколько раз выстрелил в тоннель, после чего скрылся.

Злоумышленника задержали по горячим следам около станции метро "Лермонтовский проспект". Он вел себя неадекватно, размахивал оружием перед стражами порядка. Против него возбудили дело по статье "Хулиганство".