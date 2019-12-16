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Стрельба в московском метро попала на видео
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РИА Новости

Стрельба в московском метро попала на видео

19:16 16.12.2019 (обновлено: 19:26 16.12.2019)
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МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Полиция задержала 23-летнего молодого человека, устроившего стрельбу в Московском метрополитене.
Инцидент произошел на станции "Косино" столичной подземки. Мужчина несколько раз выстрелил в тоннель, после чего скрылся.
На видео, опубликованном МВД, заметно, что в момент происшествия на платформе находились люди. Никто из них не пострадал.
Злоумышленника задержали по горячим следам около станции метро "Лермонтовский проспект". Он вел себя неадекватно, размахивал оружием перед стражами порядка. Против него возбудили дело по статье "Хулиганство".
Здание Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске, где произошла стрельба
4 декабря, 10:35
Случаи стрельбы по людям в общественных местах в России
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МоскваМосковский метрополитенПроисшествия
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