Томенко: жители Барнаула не готовы к строительству отеля Radisson

"Мы договорились провести совместную работу по изучению возможности создания объекта на этом участке - на пересечении проспекта Социалистического и улицы Молодежной. Вопрос изучался всесторонне: с точки зрения градостроительного законодательства, комфортности жизни в этом районе, обеспечения трафика движения транспорта, учета интересов организаций, расположенных в непосредственной близости. И, пожалуй, основное - выяснить мнение жителей Барнаула, люди оказались не готовы что-то менять в центральной части Барнаула", - сказал Томенко.