Томенко: жители Барнаула не готовы к строительству отеля Radisson

БАРНАУЛ, 16 дек - РИА Новости. Жители Барнаула не готовы к строительству гостиничного комплекса, соответствующего международной категории "четыре звезды", под управлением компании Radisson Hotel Group в центре столицы Алтайского края, сообщил РИА Новости губернатор Виктор Томенко.
"Мы договорились провести совместную работу по изучению возможности создания объекта на этом участке - на пересечении проспекта Социалистического и улицы Молодежной. Вопрос изучался всесторонне: с точки зрения градостроительного законодательства, комфортности жизни в этом районе, обеспечения трафика движения транспорта, учета интересов организаций, расположенных в непосредственной близости. И, пожалуй, основное - выяснить мнение жителей Барнаула, люди оказались не готовы что-то менять в центральной части Барнаула", - сказал Томенко.
По его словам, отель в Барнауле уровня "четыре" или "пять звезд" инвестор планирует построить за два года, он будет рассчитан на 150 номеров. Инвестиции в проект оцениваются на уровне 1,5 миллиарда рублей.
Отель Radisson Hotel Group может стать первым сетевым отелем международного класса в Алтайском крае.