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В Британии молодожены расстались прямо на свадьбе
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РИА Новости

В Британии молодожены расстались прямо на свадьбе

19:12 16.12.2019 (обновлено: 19:23 16.12.2019)
51843
© аккаунт Эрин Мэйсон-Джордж в Facebook Стеффан Уилсон (Steffan Wilson) и Эрин Мэйсон-Джордж (Erin Mason-George)
Стеффан Уилсон (Steffan Wilson) и Эрин Мэйсон-Джордж (Erin Mason-George)
© аккаунт Эрин Мэйсон-Джордж в Facebook
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Британцы Стефан Уилсон и Эрин Мэйсон-Джордж расстались после того, как пьяный брат жениха спустил невесту с лестницы во время свадьбы, пишет Daily Mail.
Пара поженилась 27 июля этого года, свадьбу праздновали в городе Кередигион. Во время торжества старший брат Стефана Томос выпил слишком много и напал на Эрин, избил ее и спустил с лестницы. От разъяренного молодого человека досталось матери и сестрам невесты. Жених занял сторону брата в конфликте.
После драки Эрин обратилась в полицию и решила подать на развод. Так как брак продлился меньше суток, развести супругов не могут, и девушка пытается добиться аннулирования союза.
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По словам отца невесты Колина Джорджа, драка на свадьбе это не в первый раз, когда Томос повел себя неадекватно.

"Я так сразу и не скажу, сколько праздников он испортил. Слишком много было случаев", — заявил он.

История стала известна после того, как 1 декабря жених возле бара избил 43-летнего мужчину. Молодого человека взяли под стражу, его обвиняют в покушении на убийство. А брата жениха приговорили к году общественных работ за пять нападений и нанесение материального ущерба на свадьбе.
© аккаунт Тома Уилсона в FacebookТомос Уилсон
Томос Уилсон
© аккаунт Тома Уилсона в Facebook
Томос Уилсон
3220015131967
Обсудить 11
КередигионЭрин Мэйсон-ДжорджСтефан УилсонВеликобританияВ мире
Популярные комментарии
Цивилизация... Это вам не дикие русские)))
17 декабря, 00:55
Илья Золотов
1470001
Теперь братья поженятся и у них будет крепкая семья.
17 декабря, 04:36
ASAlex Snow
1470001
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