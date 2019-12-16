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Владимирская область не планирует принимать мусор из других регионов
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РИА Новости

Владимирская область не планирует принимать мусор из других регионов

19:11 16.12.2019
21334
© FotoliaВладимир зимой
Владимир зимой
© Fotolia
ЯРОСЛАВЛЬ/БРЯНСК, 16 дек – РИА Новости. Власти Владимирской области на данный момент не намерены принимать на своих полигонах мусор из Московской и других областей, сообщает администрация региона.
Издание "Ведомости" в понедельник сообщило, что в ближайшие годы Москва планирует вывозить часть своего мусора, а также остатки от сжигания мусора на полигоны близлежащих регионов, в частности, во Владимирскую область. Издание ссылается на проект новой схемы обращения с отходами Москвы до 2029 года, который был вывешен для общественного обсуждения еще в середине ноября. В настоящее время на сайте мэра Москвы есть проект документа "Территориальная схема обращения с отходами города Москвы", где в разделе "Объекты обращения с отходами на территории других субъектов РФ" упоминается Владимирская область, но наименования самого объекта, где предполагается захоронение отходов, нет. Владимирская область также упоминается в приложении №9 к проекту документа, там указано, что уже в 2020 году в регион должно поступить 666 тысяч тонн отходов.

"В ответ на многочисленные запросы, касающиеся возможности ввоза мусора из Москвы, сообщаем официальную позицию администрации Владимирской области. По распоряжению губернатора Владимира Сипягина в скорректированной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, не предусмотрен ввоз на территорию Владимирской области мусора из каких-либо других регионов, в том числе соседних", - говорится в ответе администрации области на запрос РИА Новости.

Отмечается также, что любое иное взаимодействие по этому вопросу возможно только в рамках дополнительных соглашений, но в настоящее время их нет. В администрации также добавляют, что территориальная схема по обращению с отходами во Владимирской области была актуализирована в 2019 году и начнет действовать в конце декабря.
Раздельный сбор мусора в Москве
Вчера, 18:23Новости Подмосковья
Власти Подмосковья намерены давать скидки за сортировку мусора
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Обсудить 19
Владимир СипягинВладимирская областьОбщество
Популярные комментарии
Мусор Москвы-подарок регионам вместо достойной жизни.
16 декабря, 21:32
Жан Чери
2030400
Так будет поступать только тот, кто радеет за свою отчую землю. А у нас (и не только у нас) для большинства родная земля, в которой лежат наши великие предки и на которой будут жить наши потомки, ничего не значит. Выросло и разрастается общество эгоистов потребителей и космополитов.
16 декабря, 20:57
Владимир Белогорский
1400000
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