Владимирская область не планирует принимать мусор из других регионов

"В ответ на многочисленные запросы, касающиеся возможности ввоза мусора из Москвы, сообщаем официальную позицию администрации Владимирской области. По распоряжению губернатора Владимира Сипягина в скорректированной территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, не предусмотрен ввоз на территорию Владимирской области мусора из каких-либо других регионов, в том числе соседних", - говорится в ответе администрации области на запрос РИА Новости.

Отмечается также, что любое иное взаимодействие по этому вопросу возможно только в рамках дополнительных соглашений, но в настоящее время их нет. В администрации также добавляют, что территориальная схема по обращению с отходами во Владимирской области была актуализирована в 2019 году и начнет действовать в конце декабря.