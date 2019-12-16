Главы МИД АСЕМ призвали бороться с протекционизмом

"Министры вновь подтвердили необходимость поддерживать, укреплять и реформировать основанную на правилах многосторонности торговую систему, в основе которой лежит ВТО. Они будут работать… для борьбы с протекционизмом во всех его формах, включая односторонние протекционистские меры", - говорится в итоговом заявлении.

По мнению министров, существующая система разрешения споров ВТО успешно способствует соблюдению правил организации. "Предсказуемость многосторонней торговой системы помогает избежать односторонних мер", - говорится в заявлении.

Предсказуемость многосторонней торговой системы помогает избежать односторонних мер, заявили министры.

Встреча министров иностранных дел АСЕМ проходит в понедельник в королевском дворце Эль-Пардо в Мадриде, в ней участвуют более 50 представителей от различных европейских и азиатских стран.