Главы МИД АСЕМ призвали бороться с протекционизмом

МАДРИД, 16 дек — РИА Новости. Министры иностранных дел стран АСЕМ (Форум "Азия - Европа" - международная организация, объединяющая страны Восточной Азии и Европы) на встрече в Мадриде призвали бороться с протекционизмом и соблюдать правила Всемирной торговой организации (ВТО).
"Министры вновь подтвердили необходимость поддерживать, укреплять и реформировать основанную на правилах многосторонности торговую систему, в основе которой лежит ВТО. Они будут работать… для борьбы с протекционизмом во всех его формах, включая односторонние протекционистские меры", - говорится в итоговом заявлении.
По мнению министров, существующая система разрешения споров ВТО успешно способствует соблюдению правил организации. "Предсказуемость многосторонней торговой системы помогает избежать односторонних мер", - говорится в заявлении.
Предсказуемость многосторонней торговой системы помогает избежать односторонних мер, заявили министры.
Встреча министров иностранных дел АСЕМ проходит в понедельник в королевском дворце Эль-Пардо в Мадриде, в ней участвуют более 50 представителей от различных европейских и азиатских стран.
Первый форум АСЕМ прошел в 1996 году, на сегодняшний день в форум входят 51 страна Европы и Азии, на которые приходится 60% мирового населения, 55% международной торговли, 65% мирового ВВП и 75% мирового туризма, а также две международные организации – Европейская комиссия и секретариат АСЕАН.