В Рязанской области открылся форум "Вектор производительности"

РЯЗАНЬ, 16 дек - РИА Новости. Межрегиональный форум "Вектор производительности" начал работу в понедельник в Межрегиональный форум "Вектор производительности" начал работу в понедельник в Рязанской области , сообщает правительство региона.

Участников и гостей форума от имени губернатора Николая Любимова приветствовала заместитель председателя правительства региона Светлана Горячкина. Она поблагодарила министерство экономического развития РФ и Федеральный центр компетенций за комплексную и системную поддержку Рязанской области. По словам Горячкиной, важнейшей составляющей успеха в достижении национальных целей является командный подход.

"Когда мы говорим о реализации национальных проектов, мы говорим о глобальной работе, которая должна быть выполнена для достижения целей, поставленных президентом. Для нас важнейшей составляющей успеха является командный подход. Это когда каждый разделяет общие задачи и старается их достичь", - приводит пресс-служба правительства области слова Любимова.

Как отметила Горячкина, именно командный подход со стороны власти и бизнеса позволяет региону уверенно двигаться вперед в реализации нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". По словам Горячкиной, достигнутые областью в 2019 году результаты можно считать удовлетворительными, эффективность работы региона отмечена федеральным центром. Задача, обозначенная Любимовым на 2020 год, - организовать системный и комплексный подход к поддержке предприятий, включающий все меры, которые могут быть предоставлены предприятию-участнику нацпроекта.

"Должна быть сформирована единая база данных тех мер и преференций, которые могут получить предприятия. Это и конкретная поддержка предприятий, входящих в кластеры, и помощь от центра экспорта и центра инжиниринга, и налоговые преференции, и предоставление льготных займов", - сказала Горячкина.

Благодарностью губернатора Рязанской области на форуме была отмечена работа команды Регионального центра компетенций (РЦК) в сфере производительности труда. По словам Горячкиной, РЦК принял активное участие в реализации нацпроекта и постарался вовлечь в важный процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника на предприятиях.

Заместитель генерального директора АНО "ФЦК" Светлана Горчакова поблагодарила губернатора и команду Регионального центра компетенций за эффективную работу. "Сегодня Рязанская область у нас в тройке лидеров. Это говорит о том, что цели всегда выполняются, РЦК работает очень активно. Много и других положительных факторов, которые влияют на рейтинг по вовлеченности регионов", - отметила Горчакова.