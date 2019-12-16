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Ушаков предсказал Латвии страшный экономический и политический кризис
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РИА Новости

Ушаков предсказал Латвии страшный экономический и политический кризис

19:04 16.12.2019
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© Sputnik / Сергей МелконовЭкс-мэр Риги Нил Ушаков
Экс-мэр Риги Нил Ушаков
© Sputnik / Сергей Мелконов
РИГА, 16 дек – РИА Новости. Действия правительства Латвии в отношении крупнейших портов и ожидаемое решение о роспуске Рижской думы ведут к самому тяжелому политическому и экономическому кризису в стране после 1991 года, считает депутат Европейского парламента, экс-мэр Риги Нил Ушаков.
"В сумме Латвия может потерять около 20 тысяч рабочих мест для квалифицированных, прилично оплачиваемых работников. О влиянии на ВВП сейчас даже страшно говорить", - написал Ушаков.
Он считает, что Латвию ждет самый страшный экономический и политический кризис за все время ее независимости.
"Я думаю, что Латвии сейчас грозит самый тяжелый политический и экономический кризис начиная с 1991 года. И преодолеть этот кризис будет возможно только при одном условии - вместе должны объединиться все нормальные люди. Иначе эти сумасшедшие авантюристы окончательно добьют нашу страну", - написал Ушаков в Facebook.
Нил Ушаков
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Минфин США 9 декабря ввел санкции против 17 человек, включая граждан Сербии, Латвии, Камбоджи и Венесуэлы, и 29 юрлиц из этих стран в рамках "Глобального акта Магнитского". Мэр Вентспилса и один из богатейших людей Латвии Айвар Лембергс также попал под санкции. После этого он заявил, что ушел с должности члена правления Вентспилсского свободного порта.
Ранее премьер Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что Рижский и Вентспилсский порты в Латвии перейдут под контроль государства из-за санкций США.
Ранее Министерство охраны среды и регионального развития решило инициировать роспуск Рижской думы, так как дума уже второй раз оказалась неспособна выполнить одну из своих автономных функций - обеспечить услуги по вывозу мусора. Законопроект о роспуске Рижской думы правительство рассмотрит во вторник, 17 декабря. Решение по нему также должен принять Сейм.

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Нил Ушаков
1 июля, 19:21Акценты
Ушаков прослушивал Ушакова? В сувенирах экс-мэра Риги нашли "жучок"Многие думали, что бывший мэр Риги Нил Ушаков, избравшись в Европарламент, убежал от рук латвийского правосудия. Но правосудие в спешном порядке организовало уголовный процесс и неожиданно обнаружило в бывшем кабинете мэра, допустим, записывающее устройство.
95254444
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ЛатвияНил УшаковВ мире
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