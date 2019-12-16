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Глава Ингушетии объявил 31 декабря выходным для госслужащих
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РИА Новости

Глава Ингушетии объявил 31 декабря выходным для госслужащих

19:00 16.12.2019
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© Фото предоставлено пресс-службой главы ИнгушетииМахмуд-Али Калиматов
Махмуд-Али Калиматов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Ингушетии
Махмуд-Али Калиматов. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 16 дек – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в понедельник подписал распоряжение о переносе выходного дня с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря, для госслужащих, сообщает пресс-служба руководителя региона.
"Это сделано в целях эффективной организации служебного времени госслужащих и в связи с многочисленными обращениями граждан, общественных организаций региона", – приводит пресс-служба слова Калиматова.
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Отмечается, что распоряжение главы Ингушетии также касается руководителей органов местного самоуправления и муниципальных образований, которым рекомендовано предусмотреть для своих работников аналогичный порядок предоставления выходного дня.
"Что касается частных организаций, то они решение о графике работы будут принимать самостоятельно. Службы экстренного реагирования продолжат свою работу в штатном режиме", – подчеркнул Калиматов.
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В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.
Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель. После этого несколько российских регионов сделали 31 декабря выходным.
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