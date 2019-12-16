Глава Ингушетии объявил 31 декабря выходным для госслужащих

НАЛЬЧИК, 16 дек – РИА Новости. Глава Ингушетии Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в понедельник подписал распоряжение о переносе выходного дня с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря, для госслужащих, сообщает пресс-служба руководителя региона.

"Это сделано в целях эффективной организации служебного времени госслужащих и в связи с многочисленными обращениями граждан, общественных организаций региона", – приводит пресс-служба слова Калиматова.

Отмечается, что распоряжение главы Ингушетии также касается руководителей органов местного самоуправления и муниципальных образований, которым рекомендовано предусмотреть для своих работников аналогичный порядок предоставления выходного дня.

"Что касается частных организаций, то они решение о графике работы будут принимать самостоятельно. Службы экстренного реагирования продолжат свою работу в штатном режиме", – подчеркнул Калиматов.

В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.