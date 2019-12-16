Индия заявила о похищении 20 моряков с танкера в акватории Нигерии

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 дек — РИА Новости. По меньшей мере 20 индийских моряков были похищены в воскресенье при нападении пиратов на нефтяной танкер Duke в акватории По меньшей мере 20 индийских моряков были похищены в воскресенье при нападении пиратов на нефтяной танкер Duke в акватории Нигерии , заявил официальный представитель министерства иностранных дел Индии Равиш Кумар.

"Мы обеспокоены похищением 20 индийских членов экипажа судна Duke, которое произошло 15 декабря у западного побережья Африки. Это уже третий инцидент такого рода в данном регионе, затронувший индийских граждан", - сказал Кумар журналистам.

По словам дипломата, официальный Нью-Дели через свое посольство в Абудже поддерживает постоянный контакт с нигерийскими властями относительно случившегося.