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Индия заявила о похищении 20 моряков с танкера в акватории Нигерии
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РИА Новости

Индия заявила о похищении 20 моряков с танкера в акватории Нигерии

18:53 16.12.2019
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© Иллюстрация РИА НовостиНигерийские пираты
Нигерийские пираты
© Иллюстрация РИА Новости
НЬЮ-ДЕЛИ, 16 дек — РИА Новости. По меньшей мере 20 индийских моряков были похищены в воскресенье при нападении пиратов на нефтяной танкер Duke в акватории Нигерии, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Индии Равиш Кумар.
"Мы обеспокоены похищением 20 индийских членов экипажа судна Duke, которое произошло 15 декабря у западного побережья Африки. Это уже третий инцидент такого рода в данном регионе, затронувший индийских граждан", - сказал Кумар журналистам.
По словам дипломата, официальный Нью-Дели через свое посольство в Абудже поддерживает постоянный контакт с нигерийскими властями относительно случившегося.
"Безопасность заложников для нас – наивысший приоритет, и мы продолжаем тесно взаимодействовать как с властями страны, так и с другими игроками по этим недавним инцидентам", - добавил высокопоставленный дипломат.
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МИД ИндииНигерияБезопасностьВ мире
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