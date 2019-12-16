В Севастополе на двух чиновников завели дело после обрушения парковки

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий и совершении служебного подлога в отношении двух севастопольских чиновников после обрушения парковки вместе с автомобилями, сообщает крымское управление СК РФ.
Автомобильная парковка вместе с подпорной стеной обрушилась в Севастополе 19 апреля. Пострадали четыре автомобиля.
"Возбуждено уголовное дело в отношении директора департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя и начальника отдела управления государственного строительного надзора и экспертизы города Севастополя. Им вменяется превышение должностных полномочий и совершение служебного подлога", - говорится в сообщении.
Следователями установлено, что застройщик при введении в эксплуатацию многоэтажного жилого дома вместе с прилегающей территорией допустил нарушения строительных норм. Однако, несмотря на это, чиновниками было выдано заключение о соответствии объекта проектной документации и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
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Впоследствии это привело к обрушению автомобильной парковки около дома.
Этим чиновникам ранее было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий при введении в эксплуатацию другого строительного объекта. Указанные уголовные дела объединены в одно производство. Обоим фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.