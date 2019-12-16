В Севастополе на двух чиновников завели дело после обрушения парковки

"Возбуждено уголовное дело в отношении директора департамента архитектуры и градостроительства города Севастополя и начальника отдела управления государственного строительного надзора и экспертизы города Севастополя. Им вменяется превышение должностных полномочий и совершение служебного подлога", - говорится в сообщении.

Следователями установлено, что застройщик при введении в эксплуатацию многоэтажного жилого дома вместе с прилегающей территорией допустил нарушения строительных норм. Однако, несмотря на это, чиновниками было выдано заключение о соответствии объекта проектной документации и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.