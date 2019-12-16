Аксенов видит надежду на восстановление российско-украинских отношений

По его словам, Украина после государственного переворота, совершенного в 2014 году, находится под внешним управлением.

"Политика ее руководства определяется далеко от берегов Днепра. Эта политика направлена не только против России, и вредит она не только самой Украине и братскому украинскому народу, но и Европе. Это антиевропейская по сути политика, которая определяется в Вашингтоне", - подчеркнул Аксенов.