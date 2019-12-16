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Аксенов видит надежду на восстановление российско-украинских отношений
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РИА Новости

Аксенов видит надежду на восстановление российско-украинских отношений

18:44 16.12.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что надежда на восстановление российско-украинских отношений остается.
"Ежегодно в Крым приезжает миллион граждан Украины. И это несмотря на массированную русофобскую пропаганду, на вопли об "оккупации" полуострова и мифы о вечной войне с Россией. Люди фактически выражают свое отношение к этой безумной пропаганде, к этой политике. Мне кажется, это дает надежду на восстановление российско-украинских отношений. В интересах Европы не мешать этому процессу, а помогать", - сказал Аксенов в интервью словацкому журналу Extra Plus.
По его словам, Украина после государственного переворота, совершенного в 2014 году, находится под внешним управлением.
"Политика ее руководства определяется далеко от берегов Днепра. Эта политика направлена не только против России, и вредит она не только самой Украине и братскому украинскому народу, но и Европе. Это антиевропейская по сути политика, которая определяется в Вашингтоне", - подчеркнул Аксенов.
Павел Климкин
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Сергей Аксенов (политик)КрымРоссияУкраинаВ мире
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