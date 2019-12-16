Аксенов отметил рост турпотока в Крым из Китая и Вьетнама

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о росте числа туристов, приезжающих в регион из Китая и Вьетнама, отметив, что их интересует советское историческое наследие, а также лечебно-оздоровительные возможности полуострова.
"Количество туристов из этих стран действительно растет. Например, число граждан Китая, посетивших полуостров в 2018 году, увеличилось в сравнении с 2017 годом в 2,5 раза. Порядка 10 турфирм работают над приемом китайских туристов. Граждан этих стран интересует советское историческое наследие, а также лечебно-оздоровительные возможности крымских здравниц", - сказал Аксенов в интервью словацкому журналу Extra Plus, отвечая на вопрос о росте числа туристов из КНР и Вьетнама.
При этом, по его словам, среди иностранных туристов лидируют граждане Украины: в этом году их больше миллиона, что составляет 40% всего иностранного турпотока.
"Далее по убывающей - граждане Беларуси, Казахстана, Армении, Эстонии. Среди стран дальнего зарубежья лидером является Германия, которая дает порядка 7% от общего турпотока", - подчеркнул Аксенов.