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Туризм
2019-12-16T18:34+0300
https://ria.ru/20191216/1562458549.html
Аксенов отметил рост турпотока в Крым из Китая и Вьетнама
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РИА Новости

Аксенов отметил рост турпотока в Крым из Китая и Вьетнама

18:34 16.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов на конференции "Санкционный мир. Глобальные вызовы" в рамках Ялтинского международного экономического форума. 20 апреля 2019
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов на конференции Санкционный мир. Глобальные вызовы в рамках Ялтинского международного экономического форума. 20 апреля 2019
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о росте числа туристов, приезжающих в регион из Китая и Вьетнама, отметив, что их интересует советское историческое наследие, а также лечебно-оздоровительные возможности полуострова.
"Количество туристов из этих стран действительно растет. Например, число граждан Китая, посетивших полуостров в 2018 году, увеличилось в сравнении с 2017 годом в 2,5 раза. Порядка 10 турфирм работают над приемом китайских туристов. Граждан этих стран интересует советское историческое наследие, а также лечебно-оздоровительные возможности крымских здравниц", - сказал Аксенов в интервью словацкому журналу Extra Plus, отвечая на вопрос о росте числа туристов из КНР и Вьетнама.
При этом, по его словам, среди иностранных туристов лидируют граждане Украины: в этом году их больше миллиона, что составляет 40% всего иностранного турпотока.
"Далее по убывающей - граждане Беларуси, Казахстана, Армении, Эстонии. Среди стран дальнего зарубежья лидером является Германия, которая дает порядка 7% от общего турпотока", - подчеркнул Аксенов.
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ТуризмСергей Аксенов (политик)Новости - ТуризмВьетнамКитайКрымОбщество
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