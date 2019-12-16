В Болгарии на строящемся объекте рядом с АЭС погибли двое рабочих

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Двое рабочих погибли и еще двое получили тяжелые травмы в результате инцидента при строительстве хранилища радиоактивных отходов рядом с АЭС "Козлодуй" на северо-западе Болгарии, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
По предварительным данным, причиной гибели рабочих стала обрушившаяся в шахту металлическая конструкция.
Агентство по ядерному регулированию Болгарии отмечает, что на объекте, который находится в стадии строительства, не было никаких радиоактивных материалов.
Строительство хранилища для радиоактивных отходов было начато летом 2017 года, работы ведет болгарско-немецкий консорциум.
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