Первый храм УПЦ на Американском континенте открыт в канадском Ричмонде

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Первый храм Украинской православной церкви открыт на Американском континенте - в городе Ричмонд Хилл в регионе Большой Торонто (Канада), сообщает сайт УПЦ.
Отмечается, что это будет первый приход для русскоговорящего населения в округе, который расположен в центре региона в близком доступе к основным транспортным магистралям.
Ранее эмигранты из стран бывшего СССР ездили на службы в храмы Константинопольского патриархата, при этом дорога до ближайшего храма занимала до двух часов.
Приход канонической Украинской церкви начал действовать по благословению митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.
"Верующие ожидали открытия храма и искали подходящее место для его открытия в Ричмонд Хилле более 10 лет, и Божьей милостью и милостью Пресвятой Богородицы в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы многолетние мольбы верующих и поиски были услышаны и увенчались успехом", - говорится в сообщении.
Здание храма является памятником архитектуры 1882 года постройки.
Первая литургия в храме предварительно запланирована на праздник Крещения Господня 19 января 2020 года. Приход духовно окормляется Киево-Печерской лаврой, уточнили в УПЦ.
Как отмечается на сайте лавры, в Канаде вопрос канонической принадлежности стоит очень остро, так как там действует так называемая Украинская православная церковь Константинопольского патриархата. При этом "многие люди, которые не разделяют действия патриарха Варфоломея, а также тех поместных Церквей, которые его поддержали, хотят оставаться в лоне канонической Церкви".
В конце 2018 года по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Позднее ПЦУ признали также первоиерархи Александрийской и Элладской церквей.