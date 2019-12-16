Первый храм УПЦ на Американском континенте открыт в канадском Ричмонде

МОСКВА, 16 дек – РИА Новости. Первый храм Украинской православной церкви открыт на Американском континенте - в городе Ричмонд Хилл в регионе Большой Торонто (Канада), сообщает сайт УПЦ.

Отмечается, что это будет первый приход для русскоговорящего населения в округе, который расположен в центре региона в близком доступе к основным транспортным магистралям.

Ранее эмигранты из стран бывшего СССР ездили на службы в храмы Константинопольского патриархата, при этом дорога до ближайшего храма занимала до двух часов.

Приход канонической Украинской церкви начал действовать по благословению митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.

"Верующие ожидали открытия храма и искали подходящее место для его открытия в Ричмонд Хилле более 10 лет, и Божьей милостью и милостью Пресвятой Богородицы в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы многолетние мольбы верующих и поиски были услышаны и увенчались успехом", - говорится в сообщении.

Здание храма является памятником архитектуры 1882 года постройки.

Первая литургия в храме предварительно запланирована на праздник Крещения Господня 19 января 2020 года. Приход духовно окормляется Киево-Печерской лаврой, уточнили в УПЦ.

Как отмечается на сайте лавры, в Канаде вопрос канонической принадлежности стоит очень остро, так как там действует так называемая Украинская православная церковь Константинопольского патриархата. При этом "многие люди, которые не разделяют действия патриарха Варфоломея, а также тех поместных Церквей, которые его поддержали, хотят оставаться в лоне канонической Церкви".