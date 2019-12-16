МИД Украины решительно осуждает любые контакты с ЛНР и ДНР

"Решительно осуждаем попытки любых контактов с т. н. республиками с временно оккупированных территорий Украины. Такого рода контакты, пусть и замаскированные под "посредничество", никоим образом не направлены на достижение мира", - говорится в ответе Зеленко, опубликованном на сайте министерства.

Она добавила, что формула установления мира на Украине заключается в выводе войск и восстановлении Украиной контроля над государственной границей. "Такая позиция поддерживается и правительством ФРГ", - отметила она.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.