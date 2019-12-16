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МИД Украины решительно осуждает любые контакты с ЛНР и ДНР
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РИА Новости

МИД Украины решительно осуждает любые контакты с ЛНР и ДНР

18:20 16.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 16 дек — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины "решительно осуждает" любые контакты с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, заявила в понедельник пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.
Ранее глава комитета экономического сотрудничества и развития, здравоохранения фракции "Альтернатива для Германии" бундестага, член ПАСЕ Ульрих Оэмэ заявил, что необходимо подключить представителей самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик к диалогу с "нормандской четверкой" для урегулирования в Донбассе. Он добавил, что планирует инициировать в ПАСЕ резолюцию по этому вопросу.
"Решительно осуждаем попытки любых контактов с т. н. республиками с временно оккупированных территорий Украины. Такого рода контакты, пусть и замаскированные под "посредничество", никоим образом не направлены на достижение мира", - говорится в ответе Зеленко, опубликованном на сайте министерства.
Она добавила, что формула установления мира на Украине заключается в выводе войск и восстановлении Украиной контроля над государственной границей. "Такая позиция поддерживается и правительством ФРГ", - отметила она.
Донецк
16:33
В ДНР призвали Киев перейти от болтовни к выполнению "Минска-2"
Ранее лидеры стран "нормандской четверки" приняли коммюнике по итогам встречи, прошедшей в понедельник в Париже. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском формате", предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Кроме того, лидеры "нормандской четверки" призвали обеспечить до конца года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, лидеры "нормандской четверки" призвали контактную группу обеспечить обмен удерживаемых в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
10 декабря, 19:35
В Донецке считают, что Зеленский боится прямых переговоров с ДНР и ЛНР
2801625
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Ситуация в ДНР и ЛНР"Нормандская четверка"ДонбассМИД УкраиныПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
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