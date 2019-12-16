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В Подмосковье нашли обезглавленного мужчину без кистей рук
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РИА Новости

В Подмосковье нашли обезглавленного мужчину без кистей рук

18:20 16.12.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Тело мужчины без головы и кистей рук нашли на берегу реки Руза в Московской области, сообщает в понедельник областное ГСУ СК.
"Тринадцатого декабря 2019 года на берегу реки Руза вблизи деревни Шорново Рузского городского округа без головы и кистей рук обнаружено тело неизвестного мужчины, давность наступления смерти которого около пяти суток", - говорится в сообщении.
Следователи завели уголовное дело по статье УК РФ "Убийство".
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Следственный комитет РФМосковская областьПроисшествия
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