В Подмосковье нашли обезглавленного мужчину без кистей рук

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Тело мужчины без головы и кистей рук нашли на берегу реки Руза в Московской области, сообщает в понедельник областное ГСУ СК.
"Тринадцатого декабря 2019 года на берегу реки Руза вблизи деревни Шорново Рузского городского округа без головы и кистей рук обнаружено тело неизвестного мужчины, давность наступления смерти которого около пяти суток", - говорится в сообщении.
Следователи завели уголовное дело по статье УК РФ "Убийство".
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