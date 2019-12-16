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Алтайский край
Алтайский край
2019-12-16T18:14+0300
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Дорожный фонд Алтайского края составил около 12 миллиардов рублей
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РИА Новости

Дорожный фонд Алтайского края составил около 12 миллиардов рублей

18:14 16.12.2019
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© РИА Новости / Александр КряжевГубернатор Алтайского края Виктор Томенко
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко
© РИА Новости / Александр Кряжев
БАРНАУЛ, 16 дек - РИА Новости. Региональный дорожный фонд Алтайского края в 2019 году составил около 12 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости губернатор Виктор Томенко.
"Алтайский регион – самый большой по маршрутной протяженности автомобильных дорог в России. Региональный дорожный фонд в этом году составил более 12 миллиардов рублей - на эти средства обновили почти 70 километров автодорог федерального значения, более 750 километров региональных и межмуниципальных трасс", - сказал Томенко.
По его словам, наиболее масштабные ремонты сделаны на улицах Барнаула, Бийска и Новоалтайска, но работы проводились в каждом муниципальном образовании Алтайского края, всего обновлено более 900 километров автодорог.
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко
17:33Алтайский край
В Алтайском крае объем инвестиций достиг 120 миллиардов рублей
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Алтайский крайВиктор ТоменкоАлтайский крайРоссияОбщество
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