Дорожный фонд Алтайского края составил около 12 миллиардов рублей

"Алтайский регион – самый большой по маршрутной протяженности автомобильных дорог в России. Региональный дорожный фонд в этом году составил более 12 миллиардов рублей - на эти средства обновили почти 70 километров автодорог федерального значения, более 750 километров региональных и межмуниципальных трасс", - сказал Томенко.