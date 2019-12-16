Дорожный фонд Алтайского края составил около 12 миллиардов рублей

БАРНАУЛ, 16 дек - РИА Новости. Региональный дорожный фонд Алтайского края в 2019 году составил около 12 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости губернатор Виктор Томенко.
"Алтайский регион – самый большой по маршрутной протяженности автомобильных дорог в России. Региональный дорожный фонд в этом году составил более 12 миллиардов рублей - на эти средства обновили почти 70 километров автодорог федерального значения, более 750 километров региональных и межмуниципальных трасс", - сказал Томенко.
По его словам, наиболее масштабные ремонты сделаны на улицах Барнаула, Бийска и Новоалтайска, но работы проводились в каждом муниципальном образовании Алтайского края, всего обновлено более 900 километров автодорог.