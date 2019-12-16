В Шарм-эш-Шейхе и Хургаде ожидают визита российских авиаинспекторов

КАИР, 16 дек - РИА Новости. Идет подготовка к визиту делегации из России для инспекции мер, принятых в аэропортах Идет подготовка к визиту делегации из России для инспекции мер, принятых в аэропортах Шарм-эш-Шейха Хургады в рамках возобновления авиасообщения с курортами Египта, сообщил РИА Новости осведомленный высокопоставленный египетский источник.

В конце ноября замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил журналистам, что инспекция специалистов РФ в Египет по вопросу безопасности аэропортов и восстановления авиасообщения с курортами Шарм-эш-Шейха и Хургады может состояться до конца года, если Египет завершит выполнение российских требований. Египетская сторона, в свою очередь, заявляла, что изучает российские предложения.

"Сейчас идет координация по дипломатическим каналам, чтобы принять высокопоставленную российскую делегацию для обсуждения мер, которые были реализованы в аэропортах Шарм-эш-Шейха и Хургады в рамках подготовки к восстановлению авиасообщения", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что в последнее время большие перемены произошли в аэропорту Шарм-эш-Шейха. "Был модернизирован и расширен второй терминал для увеличения пропускной способности аэропорта с семи до девяти миллионов пассажиров в год, было увеличено число выходов на посадку с восьми до двенадцати. Также в аэропорту существенно модернизирована система безопасности как внутри зданий, так и снаружи. Построено внешнее ограждение, смонтирована система современного видеонаблюдения", - рассказал источник.

Он также выразил надежду, что российские туристы смогут вернуться в Египет. "Мы надеемся, что российский туризм, наконец, вернется на египетские курорты. Особенно принимая во внимание, что все страны, которые ранее также запрещали полеты, свои запреты сняли, расценив обстановку с безопасностью в курортных зонах и в аэропортах как стабильную", - заключил он.