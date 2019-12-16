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В Шарм-эш-Шейхе и Хургаде ожидают визита российских авиаинспекторов
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РИА Новости

В Шарм-эш-Шейхе и Хургаде ожидают визита российских авиаинспекторов

18:13 16.12.2019 (обновлено: 18:30 16.12.2019)
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© РИА Новости / Рафаэль ДаминовТуристы в аэропорту Шарм-эш-Шейха
Туристы в аэропорту Шарм-эш-Шейха
© РИА Новости / Рафаэль Даминов
КАИР, 16 дек - РИА Новости. Идет подготовка к визиту делегации из России для инспекции мер, принятых в аэропортах Шарм-эш-Шейха и Хургады в рамках возобновления авиасообщения с курортами Египта, сообщил РИА Новости осведомленный высокопоставленный египетский источник.
В конце ноября замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил журналистам, что инспекция специалистов РФ в Египет по вопросу безопасности аэропортов и восстановления авиасообщения с курортами Шарм-эш-Шейха и Хургады может состояться до конца года, если Египет завершит выполнение российских требований. Египетская сторона, в свою очередь, заявляла, что изучает российские предложения.
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"Сейчас идет координация по дипломатическим каналам, чтобы принять высокопоставленную российскую делегацию для обсуждения мер, которые были реализованы в аэропортах Шарм-эш-Шейха и Хургады в рамках подготовки к восстановлению авиасообщения", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что в последнее время большие перемены произошли в аэропорту Шарм-эш-Шейха. "Был модернизирован и расширен второй терминал для увеличения пропускной способности аэропорта с семи до девяти миллионов пассажиров в год, было увеличено число выходов на посадку с восьми до двенадцати. Также в аэропорту существенно модернизирована система безопасности как внутри зданий, так и снаружи. Построено внешнее ограждение, смонтирована система современного видеонаблюдения", - рассказал источник.
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Он также выразил надежду, что российские туристы смогут вернуться в Египет. "Мы надеемся, что российский туризм, наконец, вернется на египетские курорты. Особенно принимая во внимание, что все страны, которые ранее также запрещали полеты, свои запреты сняли, расценив обстановку с безопасностью в курортных зонах и в аэропортах как стабильную", - заключил он.
Авиасообщение РФ с Египтом было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского лайнера над Синайским полуостровом. В апреле 2018 года было восстановлено регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром. Чартерные рейсы на курорты Красного моря пока по-прежнему не осуществляются. Крупнейшая в истории российской и советской авиации катастрофа произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс 9268 Шарм-эш-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом в Египте. На борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировало случившееся как теракт.
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ТуризмтуристыНовости - ТуризмХургадаШарм-эш-ШейхМихаил БогдановРоссияЕгипетВ мире
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