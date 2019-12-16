Глава МВД Эстонии извинился перед премьером Финляндии за оскорбления

ТАЛЛИН, 16 дек — РИА Новости. Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии (EKRE) Глава МВД Эстонии, председатель Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме все же извинился перед премьером Финляндии Санной Марин за свои резкие высказывания, хотя ранее заявлял, что извиняться не будет.

В воскресенье Хельме, комментируя назначение Санны Марин на пост финского премьера, заявил, что в связи с этим ему хотелось бы напомнить "слова Владимира Ульянова-Ленина о том, что любая кухарка может стать министром". В Финляндии, подчеркнул Хельме, как раз и имеет место ситуация, при которой "продавщица поднялась до премьер-министра". Других членов финского правительства он назвал уличными активистами и неучами.

"Я хочу сказать, что я прошу прощения у премьер-министра Финляндии, если эти неверно понятые слова разошлись и в Финляндии", - сказал в понедельник Хельме порталу эстонского телерадиовещания ERR

Глава МВД также отметил, что его высказывания были неправильно интерпретированы СМИ. "Это конкретное предложение о премьер-министре Финляндии, которое вы (журналисты — ред) истолковали как унижающее ее, я действительно истолковал как признание. Признание того, что с низкого социального уровня можно подняться на вершину политики", - пояснил Хельме. По его словам, премьер Юри Ратас не делал ему предложения подать в отставку с поста министра внутренних дел.

Ранее в понедельник Хельме заявил ERR, что не будет извиняться перед премьером и правительством Финляндии за свои резкие высказывания.

Канцелярия президента Финляндии сообщила в понедельник, что в телефонном разговоре с президентом Саули Ниинистё глава Эстонии Керсти Кальюлайд извинилась за высказывания Хельме.