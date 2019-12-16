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Заседание суда по делу Кочаряна перенесли на 18 декабря
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РИА Новости

Заседание суда по делу Кочаряна перенесли на 18 декабря

17:52 16.12.2019
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© Sputnik / Асатур ЕсаянцЭкс-президент Армении Роберт Кочарян
Экс-президент Армении Роберт Кочарян
© Sputnik / Асатур Есаянц
Экс-президент Армении Роберт Кочарян . Архивное фото
ЕРЕВАН, 16 дек – РИА Новости. Заседание Апелляционного суда Армении по делу экс-президента Роберта Кочаряна перенесено на 18 декабря, сообщила судья Лусине Абгарян.
Апелляционный суд в понедельник рассматривал жалобу защиты Кочаряна на отказ суда первой инстанции Еревана освободить экс-президента под залог. Его адвокаты ходатайствовали о самоотводе судьи, усомнившись в ее объективности. Сторона обвинения заявила, что не согласна с ходатайством.
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"Суд удаляется в совещательную комнату для принятия решения по ходатайству, которое будет обнародовано 18 декабря в 14.00 (13.00 мск)", - сказала судья на заседании.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту также вменяется в вину получение взятки в особо крупном размере. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В конце июня 2019 года он был арестован в третий раз.
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