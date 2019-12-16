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Сотрудникам РЖД разрешили взять выходной 31 декабря
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РИА Новости

Сотрудникам РЖД разрешили взять выходной 31 декабря

17:52 16.12.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтенд РЖД на выставке
Стенд РЖД на выставке
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Стенд РЖД на выставке. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости/Прайм. РЖД разрешили сотрудникам взять выходной 31 декабря при условии обеспечения непрерывного производственного процесса и соблюдения безопасности движения поездов, сообщает корпоративное телевидение компании.
По данным РЖД-ТВ, в компании рассмотрели возможность предоставить работникам отдых 31 декабря для домашних дел. Отмечается, что изначально это была всероссийская инициатива. "От коллектива РЖД такую просьбу к главе холдинга направил председатель Роспрофжел Николай Никифоров. В компании обращение поддержали при условии обеспечения непрерывного производственного процесса и соблюдения безопасности движения поездов. В преддверии праздника железнодорожники по желанию смогут взять до трех дней каникул в декабре за свой счет без оплаты труда", - говорится в сюжете корпоративного телевидения.
"Никаких убеждений или принуждений быть не может в принципе. При обращении сотрудников нужно рассмотреть возможность, технологическую в первую очередь возможность, отсутствия работника 31 декабря или в другие дни, когда он захочет, и не препятствовать такому желанию, но ни в коем случае ни заставлять, ни принуждать", - сообщил начальник департамента по организации, оплате и мотивации труда Владимир Никитин в сюжете РЖД-ТВ.
Согласно информации за третий квартал 2019 года, численность самого ОАО "РЖД" составляет более 731 тысячи человек.
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В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.
Министр труда Максим Топилин объяснил, что невозможно сделать 31 декабря в этом году выходным днем, это связано с различными режимами работы и бюджетными расходами, поэтому правительство принимает решение о выходных на следующий год примерно в октябре. При этом министр добавил, что сейчас сделать выходным последний день года может каждый работодатель.
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Новый год—2020РЖДНиколай НикифоровРоссияОбщество
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