Сотрудникам РЖД разрешили взять выходной 31 декабря

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости/Прайм. РЖД разрешили сотрудникам взять выходной 31 декабря при условии обеспечения непрерывного производственного процесса и соблюдения безопасности движения поездов, сообщает корпоративное телевидение компании.

По данным РЖД-ТВ, в компании рассмотрели возможность предоставить работникам отдых 31 декабря для домашних дел. Отмечается, что изначально это была всероссийская инициатива. "От коллектива РЖД такую просьбу к главе холдинга направил председатель Роспрофжел Николай Никифоров. В компании обращение поддержали при условии обеспечения непрерывного производственного процесса и соблюдения безопасности движения поездов. В преддверии праздника железнодорожники по желанию смогут взять до трех дней каникул в декабре за свой счет без оплаты труда", - говорится в сюжете корпоративного телевидения.

"Никаких убеждений или принуждений быть не может в принципе. При обращении сотрудников нужно рассмотреть возможность, технологическую в первую очередь возможность, отсутствия работника 31 декабря или в другие дни, когда он захочет, и не препятствовать такому желанию, но ни в коем случае ни заставлять, ни принуждать", - сообщил начальник департамента по организации, оплате и мотивации труда Владимир Никитин в сюжете РЖД-ТВ.

Согласно информации за третий квартал 2019 года, численность самого ОАО "РЖД" составляет более 731 тысячи человек.

В конце ноября депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, которым предложили сделать 31 декабря выходным, сохранив общее количество нерабочих праздничных дней. Кроме того, депутаты Госдумы от ЛДПР направили письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву с предложением перенести выходной на 31 декабря постановлением правительства.